Nutuk Nedir, Özellikleri Nelerdir? Edebiyatta Nutuk Türleri

Nutuk kelimesi özellikle Mustafa Kemal'in yazmış olduğu 'Nutuk' eseri ile anımsanmaktadır. Yazılan bu eserin ismi aynı zamanda bir edebiyat türüdür. Edebiyat içerisinde nutuk şeklinde yazılmış birçok esere rastlanılmaktadır.

Nutuk Nedir?

Nutuk, kısa anlamı ile bir topluluğa karşı söylenen sözdür. Bu anlamı biraz açacak olursak, nutuk yapmak için karşıda bir topluluk olması gerekmektedir. Yani nutuk yapmak için hitabet sanatı kullanılır. Edebiyatta yazılan nutuk eserleri, karşıda bir topluluk olduğu düşünülerek söylenen sözlerden oluşmuştur.

Nutuk Özellikleri Nelerdir?

Nutuk yapabilmek için birçok unsur gerekmektedir. Bu unsurları yerine getirerek nutuk yapılabilmektedir.

Nutuk özellikleri:

- Bir fikir veya bir mesele açık bir şekilde anlatılmalıdır,

- Dinleyicileri etkileyerek ikna etmek gerekmektedir,

- Dinleyicileri harekete geçiren bir hitap şekli olmalıdır,

- Nutuğun giriş cümlesi özenli bir şekilde hazırlanmalıdır,

- Konuşmacının hitabı düzgün ve net olmalıdır.

- Seçilen konu söylevin türüne göre belirlenmelidir ve konu ile alakalı düşünceler paylaşılmalıdır.

- Söylevde savunulan konu hakkında belge, örnek ve buna benzer kanıtlar ortaya konulmalıdır.

- Söylevin sonuç bölümü net ve kesin bir dille bitirilmelidir.

Edebiyatta Nutuk Türleri Nelerdir?

Edebiyatta nutuk türleri arasında birçok farklı konuda eserler bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle söylev olarak karşımıza çıkan nutuk ayrıldığı türlere göre adlandırılmıştır.

Nutuk Türleri :

Askeri-Siyasi Söylev

Dini Söylev

Hukuki Söylev

Akademik Söylev

Bilimsel ve Kültürel Söylev





