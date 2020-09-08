Ö Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Ö Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Birçok Avrupa ülkesinde Ö ile başlayan şehir yer almaktadır. Bu şehirlerin en bilinenleri ise İskandinav ülkesi İsveç'te bulunuyor.



Ö Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



Ülkemizde Ö harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.



Ö Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



Özbekistan: 1 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Özbekistan, Orta Asya'da bulunan bir Türk devletidir. Toplam 12 şehir ve bir özerk cumhuriyetten oluşur. Özerk cumhuriyetin adı Karakalpakistan olup ülkenin batısında bulunmaktadır. Özbekistan'ın en kalabalık şehirleri, Taşkent, Semerkant, Namangan, Buhara ve Andican'dır. Ülkenin yüz ölçümü 448.978 kilometrekaredir. Son verilere göre nüfusu 33 milyona yakındır.



Özbekistan, yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir. En çok çıkarılan madenler arasında kömür, asbest, altın, titanyum, berilyum ve alüminyum yer alıyor. Pamuk üretiminde dünyada 3. sırada yer alan Özbekistan'da yetiştirilen diğer tarım ürünleri mısır, tahıl, elma ve kirazdır. Ülkeye her yıl 6 milyondan fazla turist gelmektedir. Özbekistan'ın tarihi ve turistik yerleri şunlardır: Bibi Hanım Cami, Shah-i Zinda, Chorsu Market, Gür-i Emir Kalesi, Özbekistan Devlet Tarihi Müzesi, İmam Buhari Kompleksi, Tilla Kari Medresesi ve Özbekistan Uygulamalı Sanatlar Müzesi.



Özbekistan'ın Başkenti: Taşkent



Ö Harfiyle Başlayan Şehirler



1- Östergötland: Baltık Denizine kıyısı bulunan Östergötland, İsveç'in en kalabalık ve en büyük kentlerinden biridir. Göteland bölgesinde bulunan şehrin toplam nüfusu 430 bine yakındır. 9.979 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan kentte toplam 7 kasaba bulunuyor. En kalabalık üç kasabası, Vadstena, Motala ve Linköping'tir.



Östergötland aynı zamanda İsveç'in en çok turist çeken şehirlerinden biridir. Kentin en çok ziyaret edilen yerleri şunlardır: Ekenas Kalesi, Air Force Müzesi, Tidersrum Kilisesi, Kolmarden Hayvanat Bahçesi, Göta Kanalı ve Linköping Katedrali'dir.



2- Östersund: İsveç'in kuzeyinde yer alan Östersund şehrinin yüz ölçümü 27.28 kilometrekaredir. Frösö Hayvanat Bahçesi, Moose Bahçesi, Jamtli Müzesi ve Badhus Parkı bu şehrin sınırları içerisinde yer almaktadır.