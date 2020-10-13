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    13.10.2020 - 07:00 | | OZAN Ã–MER KADÃœKER Milliyet

    OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ± öÄŸrencileri sevindirdi

    Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n (MEB) yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime geÃ§iÅŸ planlamasÄ±nÄ±n ikinci aÅŸamasÄ±nda ilkokul 2, 3, 4. sÄ±nÄ±flar, 8. ve 12. sÄ±nÄ±flar, lise hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± Ã¶ÄŸrencileri ile Ã¶zel gereksinimli Ã¶ÄŸrenciler dÃ¼n yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸladÄ±. KÃ¶y ve benzeri seyrek nÃ¼fuslu yerleÅŸim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n sÄ±nÄ±f seviyelerinde de derslerin tamamÄ± yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim yoluyla iÅŸlenmeye baÅŸlandÄ±.Â

    OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ± öÄŸrencileri sevindirdi
    OZAN ÖMER KADÜKER Milliyet

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    Ä°stanbulâ€™da bulunan MecidiyekÃ¶y Anadolu Lisesiâ€™nde Ã¶ÄŸrencilerin ilk gÃ¼n heyecanÄ±na tanÄ±k olduk.

    Uzaktan eÄŸitimin verimli geÃ§mediÄŸini belirten Ã¶ÄŸrenciler, yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸladÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.

    Ã–ÄŸrenciler arasÄ±nda Ã¶nlemlere dikkat edenler Ã§oÄŸunluktaydÄ± ancak aylardÄ±r gÃ¶rmedikleri arkadaÅŸlarÄ±na sarÄ±larak sosyal mesafe kuralÄ±nÄ± ilk gÃ¼nden ihmal edenler de vardÄ±. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlayan Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸleri ÅŸÃ¶yle:

    â€˜Uzaktan verimsizdiâ€™

    Ece Ã‡elen: YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim iyi ki baÅŸladÄ±. AylardÄ±r aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istiyordum. Online eÄŸitimlere en fazla 9 kiÅŸi katÄ±lÄ±yordu. Tedirgin deÄŸilim. Zaten herkes dÄ±ÅŸarÄ±da, sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. Bari eÄŸitimden geri kalmayalÄ±m.

    Erdem Ã–zgÃ¼r: Pandemi dÃ¶neminde uzaktan eÄŸitim verimli deÄŸildi. Yok yazÄ±lmamak iÃ§in hocalarÄ±mÄ±za ayÄ±p olmasÄ±n diye katÄ±lÄ±yordum. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin verimli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Maske, mesafeye herkes uyarsa bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz.

    Hasan Ã–mer Demirkaya: Uzaktan eÄŸitim idare eder seviyedeydi. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin daha verimli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Pandemi nedeniyle biraz tehlikesi var. Ama herkes dikkat ederse korkulacak bir ÅŸey yok. Kurallara uymayanlar elbet olacaktÄ±r.

    Rabia Yerli: Uzaktan eÄŸitim hiÃ§ verimli deÄŸildi. O yÃ¼zden iyi ki okullar aÃ§Ä±ldÄ±. KoronavirÃ¼sle ilgili biraz tedirginiz. Ama bize sÃ¶ylenen kurallara uyacaÄŸÄ±z.

    Naz Erder: Uzaktan eÄŸitim verimli olmadÄ±. EBAâ€™da yapÄ±lan hiÃ§ verimli deÄŸildi, Ã¶ÄŸretmenlerimizin yaptÄ±ÄŸÄ± dersler ise orta seviyedeydi. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim iyi. Ä°nÅŸallah virÃ¼s kapmayÄ±z.

    Eren Åženler: Uzaktan eÄŸitimde derslere Ã§ok nadir girdim. Evde kendi kendime Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. AyrÄ±ca ev ortamÄ± Ã§ok sÄ±kÄ±cÄ±ydÄ±. OkullarÄ±n baÅŸlamasÄ± daha iyi oldu.

    Pelin BardakÃ§Ä±: Bence iyi oldu. Ev ortamÄ±nda dersler verimli olmuyor. Ders Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan odada yatak olunca insanÄ±n uykusu geliyor. Burada derse daha Ã§ok odaklanÄ±yoruz.

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