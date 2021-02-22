Operatör Doktor Ne Demek? Uzman Doktor İle Operatör Doktor Arasında Ne Fark Vardır?

Operatör doktor, insanların daha iyi kalitede yaşaması için ameliyat yapan doktordur.

Operatör Doktor Ne Demek?

Doktorlar sağlık kuruluşlarında çalışan ve insanları tedavi eden kişilerdir. Her bölümün ve her hastalığın ayrı bir doktoru bulunur. Ameliyat eden doktorlar da ayrı bir kategoride yer alır. Ameliyat işlemlerini yapan doktorlar arasında Operatör doktorlar da bulunuyor. Bu doktorlar okullarını tamamlayarak ve gerekli eğitimleri alarak operatör olabiliyor.

Operatör doktorların görevleri birçok insanın merak ettiği bir konudur. Ne iş yaptığı ve hangi tedavi yöntemlerini uyguladığı çok araştırılıyor. Operatör doktorlar genellikle insanların daha iyi şekilde yaşaması için, ameliyat tedavilerini gerçekleştiriyor.

Operatör doktor olmak için yerine getirilmesi gereken şartlar şu şekildedir.

Üniversitelerin Tıp fakültesinden lisans dereceleri ile mezun olmak

Kamu personel sınavlarında 50 puan almak

Uzmanlık sınavlarında başarılı olmak

5 yıl boyunca cerrahi uzmanlık görevi yapmak

Uzman Doktor İle Operatör Doktor Arasında Ne Fark Vardır?

Operatör doktor ile uzman doktor arasında bazı farklar bulunur. Bu farkları öğrenmek için birçok araştırma yapılabiliyor. Bu farklar öğenim süresi ve uzmanlık süresi bakımından farklılık gösterebiliyor.

Operatör doktorlar ve uzman doktorlar 6 yıl boyunca eğitim alır. Uzman doktorlar 4 ile 5 yıl arasında uzmanlık süresi geçirirken, operatör doktorlar için bu süre 4 ile 6 yıl arasındadır. Uzman doktorun ameliyat yetkisi yoktur. Fakat operatör doktorun ameliyat yetkisi bulunur. Operatör doktor cerrahi bilimlerle, uzman doktor ise dahili bilimlerle ilgilenir.