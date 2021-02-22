Örgün Öğretim Nedir? Üniversitelerde Örgün Eğitim İle Açıköğretim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Eğitim genç bireylerin toplum içinde yer kazanabilmeleri için gereken yeterli bilgiyi edinirken bazı becerileri de kazanmasıdır. Ayrıca genç bireylerin kişiliklerinin gelişmesinde de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.



Örgün Öğretim Nedir?



Örgün eğitim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir eğitim şeklidir. Bireylerin meslek edinmeyi amaçlayarak okul veya aynı niteliğe sahip kurum ve kuruluşlarda özel beceri ve bilgileri kazanmasını sağlamaktır. Örgün eğitim amacına uygun şekilde gerçekleşebilesi için belirlenmiş yasalara göre düzenlenmektedir. Örgün öğretimde eğitim devam ettiği süre boyunca öğrenciler eğitime katılmalıdır, devam zorunluluğu bulunan bir eğitim şeklidir.



Açık Öğretim Nedir?



Dünya üzerinde 1970'lerde uygulanmaya başlayan bir eğitim türüdür. Yenilikçi bir sistem olan açık öğretim de öğrenciler bir kuruma gitmek zorunda değildir. TV üzerinden ya da bilgisayar aracılığı ile eğitim almaları mümkündür. Öğrenciler bu eğitimlere kendi istedikleri zaman katılabilirler. Hazırlanan videoları istedikleri zaman ve defalarca izleme şansına sahiptir.



Üniversitelerde Örgün Eğitim ile Açık Öğretim Arasındaki Farklar Nelerdir?



Üniversitelerde örgün ve açık olmak üzere iki eğitim şekline de rastlamak mümkündür. Bir eğitimi açık ya da örgün olarak alan öğrenciler aynı müfredat üzerinden eğitim görmektedir. Alınan eğitim açısından bir fark olmasa da açık öğretim ve örgün eğitim arasında eğitim görme şeklinde bazı farklar bulunur.

● Örgün öğretimde eğitim veren kurumda bulunmak gerekirken, açık öğretime kuruma gitmeden eğitime katılmak mümkündür.

● Örgün eğitimde belli saatler arasında derslere katılım zorunludur, açık öğretimde katılımcı istediği zaman diliminde katılım sağlayabilir.

● Örgün eğitimde katılımcı üniversitenin bulunduğu bölgede taşınmaya zorunludur. Açık öğretimde bulunduğu ilden katılım sağlayabilir.

● Örgün eğitimde bulunan ulaşım, yemek, barınma gibi ek maliyetler açık öğretim sisteminde bulunmaz.