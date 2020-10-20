Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları Ve Önemli Olayları Nelerdir?

Bir beylik olarak kurulan Osmanlı, ilerleyen dönemlerde önce devlete, sonra imparatorluğa dönüştü. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği 1453 yılına kadar geçen 154 yıllık süre, kuruluş dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu dönem içerisinde 6 padişahın tahta geçtiği Osmanlı Devleti, 1453 yılından sonra yükselme dönemine girmiştir. 6 asır boyunca dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri olan ve ''Cihangirane'' olarak tanımlanan Osmanlı İmparatorluğu cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte fiilen ve resmi olarak sona erdi.



Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları Kimlerdir?



1- Osman Gazi

2- Orhan Gazi

3- I. Murad

4- I. Bayezid

5- I. Mehmed

6- II Murad



Osmanlı Kuruluş Dönemi Önemli Olayları



1- Osman Gazi



Osman Gazi, Osmanlı Devletinin kurucu lideri ve ilk padişahıdır. Osmanlı Beyliği, 1302 yılında Bafeus Muharebesi adıyla da bilinen Koyunhisar Savaşında Bizans İmparatorluğuna karşı kesin zafer kazandı. Bu, aynı zamanda Bizans ile Osmanlı arasındaki ilk savaş olarak tarihe geçmiştir. Birçok tarihçiye göre Osmanlı Devletinin kuruluş tarihi 1302 yılıdır, çünkü bu savaştan sonra bağımsızlık kazanılmıştır.



Toplam 25 yıl boyunca tahtta kalan Osman Gazi, Türk beylikleriyle savaşmadı. Bilecik'i alması ve Bizans İmparatorluğuna karşı elde ettiği zaferlerle Osmanlı Beyliğinin devlete dönüşmesinde önemli bir rol oynadı. Gut hastalığına yakalanan I. Osman 1324 yılında vefat etti ve yerine oğlu Orhan Gazi geçti.



2- Orhan Gazi



Orhan Gazi, tahta çıkar çıkmaz babasının vasiyetini yerine getirmek üzere harekete geçti ve ordusuyla Bursa'yı kuşattı. Önce Orhaneli ve stratejik bir öneme sahip olana Adanos kalesi fethedildi. Toplam 10 yıl süren kuşatmanın ardından Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında savaş olmadan Türklere teslim edildi. 1362 yılına kadar tahtta kalan Orhan Gazi döneminde Kocaeli ve İznik de fethedildi.



3- I. Murad



27 yıl boyunca hüküm sürmüş olan I. Murad döneminde Osmanlı Devleti sınırlarını genişletmeye devam etti. Malkara ve Keşan'ın fethinden sonra Edirne'de Osmanlı topraklarına kayıldı. Bunun üzerine Avrupa'da Haçlı Seferlerinin hazırlıkları başladı.



4- I. Bayezid



İstanbul ilk kez I. Bayezid döneminde kuşatıldı fakat Bizans İmparatorluğuna karşı zafer elde edilemedi. 1396 yılında Bizans ordusu ile yapılan Niğbolu Savaşı kazanıldı ve Selanik fethedildi.



5- I. Mehmed



Osmanlı Devletinin ilk deniz savaşı olan Sapienza Deniz Savaşı, I. Mehmed döneminde yapıldı. Osmanlı bu savaşı kaybetse de birçok beyliği topraklarına katarak sınırlarını genişletmeye devam etti.



6- II. Murad



II. Murad'ın 30 yıl süren hükümdarlığı boyunca Haçlı Ordusuyla birçok savaş yapıldı. Osmanlı Devleti Varna ve II. Kosova Savaşı kazanarak toprak bütünlüğünü korudu. .