ÖSYM sınavlarda HES kodu isteyecek

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığı’nın ‘hayatevesigar.saglik.gov.tr’ internet adresinden ulaşabileceğinin bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı: “HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) ‘Profilim’ alanında bulunan ‘HES Kodu Bilgilerim’ sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir.”