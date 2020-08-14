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    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM sınavlarda HES kodu isteyecek
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    14.08.2020 - 07:00 |

    ÖSYM sınavlarda HES kodu isteyecek

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu bilgisi isteneceğini açıkladı.

    ÖSYM sınavlarda HES kodu isteyecek

    Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığı’nın ‘hayatevesigar.saglik.gov.tr’ internet adresinden ulaşabileceğinin bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı: “HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) ‘Profilim’ alanında bulunan ‘HES Kodu Bilgilerim’ sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir.”

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