Öyküleme Nedir, Örnekleri Nelerdir? Öyküleme Ve Betimleme Arasındaki Farklar Hangileridir?

Öykülemede genellikle -di'li geçmiş zaman ya da şimdiki zaman kullanılır. Masal gibi sözlü edebiyat türlerinde ise olaylar -miş'li geçmiş zaman yapısıyla aktarılır.

Öyküleme Nedir?

Tasarlanan ve gerçekte yaşanan olayların belli bir kurgu içerisinde aktarılmasına öyküleme adı verilir.

Öyküleme Örnekleri

1- O gün hava kapalıydı. İsmet, gün ağarmadan evden dışarı çıktı. Bir süre amaçsızca sokaklarda dolaştı. Sonra ana caddeye çıkıp bir bankta oturdu. İşe geç kalmamak içi koşturan insanları ve tramvayları seyretti. Derken yağmur başladı. İnsanlar ıslanmamak için sağa sola kaçışırken İsmet olduğu yerde kaldı.

2- Hilal ile Serdar yaklaşık iki yıl önce tanıştı. Başta mutlu görünüyorlardı. Daha sonra sık sık tartışmaya başladılar. Tartışmalar zamanla şiddetli kavgaya dönüştü. Bir yıl önce birbirini deli gibi seven iki insan adeta düşmana dönüşmüştü. Tüm bunlara rağmen altı ay gibi kısa bir sürede önce nişanlanıp sonra evlendiler. Evlenirlerse düzeleceğini düşündükleri birçok şey daha da kötüye gitti. En sonunda boşandılar.

Öyküleme ile Betimleme Arasındaki Farklar Hangileridir?

Öykülemede olaylara daha çok sık yer verilir ve nesnel bir dil kullanılır. Betimleme ise olaylardan çok şahsi fikirlere, gözlemlere ve izlenimlere dayanır. Bir karakterin fiziki ya da karakteristik özellikleri betimleme yolu ile anlatılır. Yaşanan olayları giriş - gelişme - sonuç bölümlerine ayırarak anlatmak içinse öyküleme yöntemine başvurulur.