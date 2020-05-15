Özel okullardan ücret iadesi kararı

Önceki gün özel öğretim kurumları derneklerinden ÖZDEBİR Başkanı Naci Atalay, ÖZDER Başkanı Ahmet Akça, TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, ÖZKURBİR Başkanı Hami Koç, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, servis ve yemek hizmetleri için alınan ücretlerin, muhtemel telafi eğitimi sonrası, dönem başında hesaplanarak iade veya mahsup edileceği duyuruldu.

Yüz yüze eğitim gibi

Uzaktan eğitim sürecinin başladığı tarihten itibaren öğretmenlerin ve diğer eğitim personellerinin büyük fedakârlıkla çalıştıklarına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özel okullarımız, çeşitli uzaktan eğitim yöntem ve araçlarını da kullanarak birçok alternatif uygulamayı hayata geçirdiler. Milyonlarca saat online ders yapıldı, videolar çekildi, sorular çözüldü, sınavlar yapıldı, rehberlik desteği verildi. Kısaca özel okullarda uzaktan eğitim çalışmaları, öğrencilere ‘okul daha az yorucuydu’ dedirtecek kadar yoğun ve kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.”

Ayrıca “Bakanımızın yaptığı açıklamalarla, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ve yayımlanan yönetmelikle uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerine sayılacağı deklare edilmiştir” denilen açıklamada, okullar açılana kadar özel okulların mevcut şartlarda en iyi hizmeti sunmayı sürdürecekleri vurgulandı. Özel okulların velilerden aldıkları eğitim öğretim ücretlerinin, zor koşullara rağmen ve bazı ilave maliyetlere katlanarak, karşılığını hakkıyla vermekte olduğuna değinilerek, mevcut ekonomik durumdan en çok etkilenenlerden biri de özel eğitim kurumları olduğunun altı çizildi ve şöyle denildi:

“Ülkemiz adına hayati öneme sahip eğitim kurumlarımızın ayakta kalması ve öğretmenlerimizin desteklenmesi için velilerimizin bu dönemde ödemelerinde hassas davranmalarını bekliyoruz.”

Veliler yeterli bulmadı

Özel okullardan gelen açıklamalar sonrasında gelecek yıl, çocuklarını aynı okula göndermeyi düşünmeyen veliler, telafi eğitimini beklemeden ücretlerin hemen iade edilmesini talep ediyorlar. Sosyal medyada da karardan memnun olmayan veliler, tepkilerini dile getirdiler. İşte onlardan bazıları:

- Bakanlığın açıklaması varmış, dönem dolu dolu geçmiş vs. Hak nedir hukuk nedir bilmez misiniz siz? Lütfetmişler yemek ücretini ödeyeceklermiş. Devlet bu durumu durdurmalıdır. Okul sahibinin bağışçısı değiliz.

- Sayın Bakanım özel okullara peşin ödenen ücretler ne olacak çok şükür halimize dedik devletten tek kuruş yardım talep etmedik siz de haklarımızı yedirmeyin.

- Hiçbir özel okul bu süreçte velilere ücret iadesi yapmadı uzaktan eğitim ya da okul açılınca telafi dersleri yapacağız diyerek veliler okul taksitlerini ödemeye devam ediyor. Niye zarardasınız?