P Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi P Olan Bitkiler

Doğada P harfi ile başlayan pek çok bitki çeşidi bulunmaktadır. Bu bitkilerin özellikleri ve doğaya olan faydası birbirlerinden farklıdır.



P Harfi İle Başlayan Bitkiler



Patlıcan: Bilimsel adı Solanum melongena olarak bilinir. Ilık iklimlerde tek yıl, tropik iklimde ise ağaç olarak büyürler. Çok yıllık bir kültür bitkisidir. Patlıcan ilk kez Hindistan ülkesinde yetiştirilmiştir. Daha sonra Afrika, Akdeniz ve Avrupa'ya getirilmiştir. İlk gelişinde süs bitkisi olarak kullanılmış, daha sonra sebzeler arasında yerini almıştır.



Pırasa: Bir yıl içinde her mevsimde yetişebilir. Yaprakları yeniş bir bitki çeşididir. Bazı ülkelerde çiğ olarak, salatalarda tüketilir. Bazı yerlerde ise pişirilerek yemek şeklinde tüketilmektedir. Pırasanın sapı da yaprakları da oldukça sağlıklı ve önemlidir. Başlangıçta sapları kısa olur. Çiçekleri açtığı zaman sapları da genişler ve dallanır. Çiçek başları çıkmaya başlar. Bu hızlı büyüme tohum verme süredir.



- Pancar: Çiçekli bitkiler arasındandır. Beta cinsinden bir bitkidir ve en çok bilinen bitkilerdendir. Yumru kökleri, yaprakları ve şeker pancarı gibi türleri ile ekonomiye önemli katkı sağlayan bir bitkidir.



P Harfi İle Başlayan Çiçekler



- Papatya: Bileşikgiller familyasından olan papatya çiçeği kır bitkisidir. İlkbahar mevsimi ile kendiliğinden açar. Toprak atında köksü bir sapa bulunur. Bu sapa sürekli yaşayan bir sapadır. Bu nedenle yer yıl ilkbahar mevsimi ile papatya çiçeği açar. Çiçekleri ise ay çiçeğin küçük şeklini andırmaktadır.



- Pentas Çiçeği: Dünya üzerinde en yaygın kullanılan ismi Mısır Yıldız Kümesidir. Ülkemizde pentas olarak veya beşiz çiçeği olarak bilinir. Kökboyasıgiller ailesinden olan pentas çiçeği zamanla çalımsı bir özellik kazanmaktadır. Her zaman yeşildir. Yaprakları yaz kış dökmez. Akdeniz ikliminde yetiştirilmesine uygundur.



- Petunya: Patlıcangiller familyasından bit çiçek türüdür. Albenili çiçekleri bulunur. Bu nedenle kişiler tarafından süs bitkisi olarak kullanılır. Güney Amerika kökenli bir çiçektir. Genellikle bahçe ve ev balkonlarında yetiştirilmektedir.



P Harfi İle Başlayan Meyveler



- Papaya: Ana vatanı Güney Amerikadır. Lezzetli bir meyvedir. Meleklerin meyvesi olarak bilinir. Özellikle vitamin ve mineral açısından çok sağlıklıdır.



- Portakal: Turunçgiller familyasından bir meyvedir. Ülkemizde Güney Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yetişmektedir. Akdeniz'de genellikle 23 derece ile -3 derece aralığında yetişen bir bitkidir. Portakal bu ağacın meyvesidir.