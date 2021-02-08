Parlamenter Sistem Nedir, Özellikleri Nelerdir? Tarihte Parlamenter Yönetim Sistemi

Parlamenter sistemin işleyişini bilmek yönetim şeklini daha yakından anlamakla mümkün olacaktır. Parlamenter sistem, yasama organının denetiminde olan bir yürütme organı ile devletin idare edilmesi anlamına gelmektedir.

Parlamenter Sistem Nedir?

Parlamenter sistem demokratik ülkelerde uygulanan demokratik bir yönetim biçimidir. Fransızca olan bir kelimeden dilimize girmiş parlamenter kelimesinin Türkçe karşılığı " milletvekili" dir. Bu nedenle de parlamenter sistem nedir sorusunun dilimizde tam karşılığı parlamentoya dayanan, parlamenter düzen, meclise dayanan sistemdir.

Parlamenter Sistemin Özellikleri

Meclise dayanan sistem yani parlamenter sistem yürütme organının yasama organı tarafından denetlendiği demokratik bir yönetim modelidir.

Parlamenter sistemde yürütme organı ya da hükumet ( bakanlar kurulu, başbakan) meşruiyetini yasama organından alır.

Parlamenter sistemde devleti temsil eden devlet başkanı genellikle hükumet başkanından farklı bir kişidir. Buna düalist sistem denir.

Parlamenter sistemde yasama organı bir meclis biçiminde olur. Fakat İngiliz Parlamentosunda olduğu gibi iki ayrı heyetten oluşması da mümkündür. Tek ya da iki heyetten olması bu sistemde bir önem arz etmez.

Parlamenter sistemde hükumet, görevde bulunduğu süre zarfında yaptığı tüm işlemlerden meclise karşı sorumludur.

Yasama organı olan meclis, yürütmeyi yani hükumeti oluşturan bakanlar kurulunu denetleme ve görevine son verme yetkisi ile donatılmıştır.

Parlamenter sistemde devlet başkanına uzlaştırıcı ve devleti temsil yetkisi yüklenmiştir.

Tarihte Parlamenter Sistem

Mutlak monarşilerden, krallık ve sultanlıklardan günümüz yönetim modellerine gelinmiştir. Fransız İhtilalinin bu dönüşümde tarihsel bir önemi vardır. Parlamenter sistem son yüzyıllarda geniş biçimde uygulama alanı bulmuştur. Her parlamenter sistemde mutlak demokrasi olmayabilir. Japonya ya da İsveç gibi ülkelerde sembolik bir kral ve yine demokratik bir parlamenter sistem vardır. Almanya ve İtalya gibi ülkelerde parlamenter cumhuriyet vardır. Düalist sistem gereği yetkileri sembolik bir cumhurbaşkanı bulunmaktadır.