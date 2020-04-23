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    HaberlerEğitim Haberleri Peş Peşe Nasıl Yazılır? Peşpeşe Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Peş Peşe Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:30 |

    Peş Peşe Nasıl Yazılır? Peşpeşe Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Peş Peşe Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türkçeyi doğru kullanabilmek için yazım hatalarının olmaması önemlidir. Kitap okuma alışkanlığı olanların daha az yazım hatası yaptığı bilinmektedir. Özellikle iki kelimenin birleşmesi ile oluşan peş peşe gibi sözcükler yazımında çokça hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Peş peşe kelimesinin doğru yazılışı nedir? TDK kılavuzunda nasıl geçer? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Eş anlamlısı var mıdır? İşte detaylar...

    Peş Peşe Nasıl Yazılır? Peşpeşe Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Peş Peşe Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde en çok yapılan yanlışlar kısmında yer alan ikilemelerden biri de peş peşe olmaktadır. Ayrı mı, bitişik mi yazıldığı araştırılır.

    Peş Peşe TDK’ye Göre Doğru Yazılışı
    TDK sözlüğünde kelimenin ayrı olarak yazılması doğru olarak kabul edilir. İkileme olarak kullanılan kelimelerde ayrı birleşik mi araştırmaları çok sık yapılıyor.

    Peş peşe --> Doğru kullanım
    Peşpeşe --> Yanlış kullanım

    Peş Peşe Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri

    Cümle içinde süreklilik anlamı oluşturur.
    “ Peş peşe yaptığı hatalar gözümden düşmesine neden oldu.” --> Doğru kullanım
    “ Peşpeşe gelen sorularla terledi.” --> Yanlış kullanım

    Peş Peşe Nedir?

    Belirteç olarak kullanılan ikileme ardı ardına, arka arkaya, birbiri arkasından anlamlarına gelir.

     

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