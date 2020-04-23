Peş Peşe Nasıl Yazılır? Peşpeşe Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Peş Peşe Kelimesinin Doğru Yazılışı
Türkçeyi doğru kullanabilmek için yazım hatalarının olmaması önemlidir. Kitap okuma alışkanlığı olanların daha az yazım hatası yaptığı bilinmektedir. Özellikle iki kelimenin birleşmesi ile oluşan peş peşe gibi sözcükler yazımında çokça hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Peş peşe kelimesinin doğru yazılışı nedir? TDK kılavuzunda nasıl geçer? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Eş anlamlısı var mıdır? İşte detaylar...
Türk Dil Kurumu sözlüğünde en çok yapılan yanlışlar kısmında yer alan ikilemelerden biri de peş peşe olmaktadır. Ayrı mı, bitişik mi yazıldığı araştırılır.
Peş Peşe TDK’ye Göre Doğru Yazılışı
TDK sözlüğünde kelimenin ayrı olarak yazılması doğru olarak kabul edilir. İkileme olarak kullanılan kelimelerde ayrı birleşik mi araştırmaları çok sık yapılıyor.
Peş peşe --> Doğru kullanım
Peşpeşe --> Yanlış kullanım
Peş Peşe Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri
Cümle içinde süreklilik anlamı oluşturur.
“ Peş peşe yaptığı hatalar gözümden düşmesine neden oldu.” --> Doğru kullanım
“ Peşpeşe gelen sorularla terledi.” --> Yanlış kullanım
Peş Peşe Nedir?
Belirteç olarak kullanılan ikileme ardı ardına, arka arkaya, birbiri arkasından anlamlarına gelir.