Peş Peşe Nasıl Yazılır? Peşpeşe Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Peş Peşe Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu sözlüğünde en çok yapılan yanlışlar kısmında yer alan ikilemelerden biri de peş peşe olmaktadır. Ayrı mı, bitişik mi yazıldığı araştırılır.



Peş Peşe TDK’ye Göre Doğru Yazılışı

TDK sözlüğünde kelimenin ayrı olarak yazılması doğru olarak kabul edilir. İkileme olarak kullanılan kelimelerde ayrı birleşik mi araştırmaları çok sık yapılıyor.



Peş peşe --> Doğru kullanım

Peşpeşe --> Yanlış kullanım



Peş Peşe Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri



Cümle içinde süreklilik anlamı oluşturur.

“ Peş peşe yaptığı hatalar gözümden düşmesine neden oldu.” --> Doğru kullanım

“ Peşpeşe gelen sorularla terledi.” --> Yanlış kullanım



Peş Peşe Nedir?



Belirteç olarak kullanılan ikileme ardı ardına, arka arkaya, birbiri arkasından anlamlarına gelir.