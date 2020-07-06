Pozitif Tam Sayılar Nelerdir? Örnek Sorular Ve Çözümleri

Pozitif tam sayılar 1’den başlayarak sonsuza kadar devam ederler. Sıfır (0) nötr bir sayı olduğu için doğal sayılar kümesinin içindedir. Yani ne negatif ne de pozitif olarak kabul edilmediğinden pozitif tam sayılar kümesinin içinde yer almıyor. Tam sayılar kümesi “Z” ile gösterildiği için, pozitif tam sayılar da “ Z+” ile gösteriliyor.



Pozitif Tam Sayılar Nelerdir?



Tam sayılar kümesinin küsuratı ve önünde “-“ negatif işareti bulunmayan sayılara pozitif tam sayılar denir. Yani kısaca sayı doğrusunun ortasında bulunan sıfır sayısının sağında bulunan bütün sayılar pozitif tam sayılardır.



Pozitif tam sayılar kümesi “Z+” ile gösteriliyor. Buna göre; Z+ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …..., ∞} şeklinde gösterilebilir.



Pozitif Tam Sayılarla İlgili Bilinmesi Gerekenler



- Pozitif tam sayılar 1’den başladığı için en küçük pozitif sayı 1’dir. Sıfır (0) nötr bir sayı olduğu için pozitif tam sayılar kümesinde yer almaz.

- Sayı doğrusu sonsuza kadar gittiği için, pozitif tam sayılarda da bir sınırlama bulunmuyor. Sonsuza kadar devam edebiliyorlar.

- Pozitif tam sayılarla sayma sayılar arasında bir fark yoktur.



Pozitif Tam Sayılar Örnek Soruları ve Çözümleri



1- En küçük pozitif tam sayı ile iki basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?



Çözümü; En küçük pozitif tam sayı 1’dir. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı da 10’dur.

1+10=11

2- 97, 23, -15, -1, 0, 40, 39 tam sayılarından kaç tanesi pozitif tam sayıdır?



Çözümü; Pozitif tam sayılar kümesinde sıfır (0) ve negatif işaretli sayılar olmadığına göre; 97, 23, 40, 39 pozitif tam sayılardır. Buna göre 4 tanesi pozitif tam sayıdır.



3- Üç basamaklı en küçük ve en büyük pozitif tam sayıların toplamı kaçtır?



Çözümü; Üç basamaklı en küçük pozitif tam sayı 100, en büyük sayı ise 999’dur.

100+999=1099



4- Bir basamaklı en büyük pozitif tam sayı ile iki basamaklı en küçük pozitif tam sayının çarpımı kaçtır?



Çözümü; Bir basamaklı en büyük pozitif tam sayı 9, iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı da 10’dur.

9x10=90