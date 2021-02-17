Ppm Nedir? Ppm Formulü İle Hesaplama Nasıl Yapılır?

PPM, milyon başına olan parçaların hesaplanması için, bir çözeltideki derişim hesaplamalarında ya da katı, gaz veya kuru karışımların ölçümlerinde sıklıkla kullanılan bir ifadedir.

PPM Nedir?

PPM, milyon başına düşen parçaların, çözelti içerisindeki derişimin, katı ile gazın ya da üretim aşamasındaki hataların ölçümlerinde kullanılır. PPM'nin temel formülü ağırlık ya da hata sayılarının hacme bölünerek sonrasında 1.000.000 ile çarpılması sonucunda bulunmaktadır.

Formülün kullanıldığı pek çok alan bulunmaktadır. Bu alanların belli başlıları şu şekilde ifade edilebilir;

Tarım endüstrisinde gübrelerin hesaplanması

Yüzme havuzlarına ilave edilecek klor miktarının hesaplanması

Su arıtma sistemleri

Laboratuvarlar ve daha pek çok alanda kullanılır.

PPM Formülü ile Hesaplama Nasıl Yapılır?

Formülün temelinde ağırlık ya da kusur sayısı ile 1.000.000 çarpılan hacme bölünmektedir. Buna bir örnek verecek olursak; 10.000 tane üretilen parçanın 100 tanesi kusurlu ise toplam sayının %0.01 ya da 1 tanesinin sonucuna ulaşmak için 100 ve 10.000 arasında bölünmesi gerekmektedir. Çıkan sonuç ile üretimi yapılan 10.000 hatalı ürünün 0.01 ya da 1.000.000 ile çarpılması gerekir.

Katılarda ise yapılan işlem şu şekildedir. Birbiri ile karışmış olan iki katının PPM değerinin hesaplanmasında öncelikle katıların kütlelerinin karşılaştırılması gerekir. İlk katının kütlesi mg cinsinden hesaplanmalı ikinci katının ise kg cinsinden hesaplanmalıdır. Bu durumda örneğin 2 kg altın ile 400 mg altın karıştırılıyorsa;

PPM= 400 mg / 2 kg = 200 ppm

Burada milyonda bir demire 200 parça altın düştüğü görülür. PPM birimi, derişim birimi şeklinde de ifade edilmektedir. Oldukça düşük değerlerinde ifadesinde bu terim kullanılmaktadır.