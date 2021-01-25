Profesör Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profosör Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Profesör kelimesinin kısaltması Prof. şeklinde yazılır ve isimlerin önüne getirilir. Örneğin: Prof. Enver Beyhan.

TDK'ya Göre Profesör Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Profesör kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

1- Profösör - Yanlış (Ö harfi yerine E getirilmelidir.)

2- Professör - Yanlış (Kelime iki S ile değil tek S harfi ile yazılır.)

3- Profosor - Yanlış

4- Prefesör - Yanlış

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Profesör

Profesör Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler

1- Önce doçent sonra profesör olmak istiyorsan çok çalışmalısın. (Doğru)

2- Bugün Profosor Hikmet Dönüm'ün konuşmasını dinledik.

Not: Profesör kelimesi isim soy isimden önce ''unvan'' olarak kullanılıyorsa ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Profesör Hikmet Dönüm - Doğru

profesör Hikmet Dönüm - Yanlış