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    HaberlerEğitim Haberleri Profesör Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profosör Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 14:10 |

    Profesör Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profosör Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Latince kökenli bir sözcük olan Profesör, ''bilmediğini açıkça söyleyen, herkese hitap eden, ilim sahibi, aydın kişi'' demektir. Günümüzde ise daha çok ''üniversite öğretmeni'' anlamında kullanılır. Kelimenin orijinal hali ''professor''dür. TDK'ya göre profesör nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Profesör Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profosör Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Profesör kelimesinin kısaltması Prof. şeklinde yazılır ve isimlerin önüne getirilir. Örneğin: Prof. Enver Beyhan. 

     TDK'ya Göre Profesör Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Profesör kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. 

     1- Profösör - Yanlış (Ö harfi yerine E getirilmelidir.)

     2- Professör - Yanlış (Kelime iki S ile değil tek S harfi ile yazılır.)

     3- Profosor - Yanlış 

     4- Prefesör - Yanlış 

     TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Profesör 

     Profesör Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler 

     1- Önce doçent sonra profesör olmak istiyorsan çok çalışmalısın. (Doğru)

     2- Bugün Profosor Hikmet Dönüm'ün konuşmasını dinledik. 

     Not: Profesör kelimesi isim soy isimden önce ''unvan'' olarak kullanılıyorsa ilk harfi büyük yazılmalıdır. 

     Profesör Hikmet Dönüm - Doğru 

     profesör Hikmet Dönüm - Yanlış 

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