Pybs Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Bursluluk Sınavı Puanı Nasıl Hesaplanır?

PYBS, toplam 1000 sorunun sorulduğu, ortaokul ve liseler için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav sayesinde öğrenciler maddi destek almak ya da yatılı eğitim görmek için bir fırsat elde ederler. MEB tarafından her sene düzenlenir. Dersler ise Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler olarak bilinir.



PYBS Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?



Bu aşamada, PYBS puan hesaplama aşamasında dikkat edilmesi gereken pek çok faktör bulunmaktadır. Her öğrenci kendi seviyesine göre puan sonuçlarını hesaplayacaktır. Bu sınavın sonucunun hesaplamasında dikkat edilmesi gereken faktörler şu şekilde sıralanabilir:



1. Sınava giren toplam kişi sayısı

2. Öğrencinin okul notları

3. Sınava giren kişilerin testlerde doğru ya da yanlış soruların cevaplarının oranları şeklinde sıralanır ve bu faktörler dikkate alınır.



Bu sınav sonucunda kişinin sınav sonucundan almış olduğu dört farklı ham puan göz önünde tutulur. Böylelikle sınav sonucu hesaplanır. En sonunda testlerin ağırlıklı puanına göre toplama yapılır. Bundan dolayı sınava giren kişi sayısı da hesaplama aşamasında önemlidir. Kişi sayısı göz önüne alınır ve standart sapma uygulanır ve bu şekilde hesaplama yapılır.



Kişilerin sınav sonucunda ise aldıkları puan hesaplamasında kullanılan ağırlıklar şu şekildedir:

1. Matematik dersi kat sayısı 3,

2. Fen Bilimleri dersi kat sayısı 3,

3. Türkçe ve Edebiyat dersleri kat sayısı 3,

4. Sosyal Bilimler dersi kat sayısı 3 olarak hesaplanır.