R Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi R Olan Hayvanlar

Bu hayvanların büyük çoğunluğu karada yaşayan memelilerdir. Her biri, beslenme biçimleri ve ortalama hayat süreleri başta olmak üzere birbirinden tamamen farklı özelliklere sahiptir.



R Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



1- Ringa Balığı: Kral Ringa Balığı adıyla da bilinen bu canlılar genellikle Kuzey denizlerinde yaşar. Uzak Doğu kültüründe uğursuzluk sayılan ringa balıkları saldırgan bir yapıya sahiptir. Sürü halinde dolaşıp avlanırlar.



2- Rakun: Büyük çoğunluğu Amerika kıtasında yer alır. Kanada, Meksika ve Peru gibi ülkelerde sıklıkla görülür. Kürkü için avlanan rakunların 50 yıl içerisinde nesillerinin tükeneceği ön görülüyor. Birçok farklı sesi taklit etme yeteneğine sahiptirler. Işıktan hoşlanmadıkları için genellikle karanlık ve loş yerlerde yaşarlar. Sevimli bir görünüme ve sakin bir yapıya sahip olan bu hayvanlar otçuldur. Temel besin kaynaklarını ormandaki meyveler ve yapraklar oluşturur. Her rakun yemek yemeden önce ellerini yıkar. İnsanlarla kolay ilişki kurabilen rakunlar evcilleştirilmeye müsaittir.



3- Ren Geyiği: Kürkü için avlanan Ren geyiklerinin soyu tükenmek üzeredir. Yaşam alanlarının giderek daralması ve ayıların saldırısı da bunda büyük etkendir Soğuk hava iklimini seven Ren geyikleri çoğunlukla İskandinav ülkelerinde ve Rusya'da görülür. Hem erkek hem de dişilerinde bulunan boynuzlar belli başlı dönemlerde kendiliğinden düşer. İklim ve çevre şartlarına karşı son derece tehlikelidir. Alaska ve İzlanda'da yaşayan türlerinin rengi diğerlerine kıyasla biraz daha koyudur.



4- Rotweiler: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de çok sevilen Rotweiler, bir bekçi köpeğidir. Eğitildikleri takdirde koruma köpeği olarak da kullanılabilir. Sakin bir tabiata sahip olan bu hayvanlar sahiplerine son derece sadık olmalarıyla biliniyor. Koku alma duyuları son derece gelişmiştir ve sezgileri de aynı oranda güçlüdür. Kürkleri kalın olduğu için soğuk havalara karşı dirençli bir yapıdadır. Bacakları kısa ve kuvvetlidir. Atik olmalarıyla bilinen Rotweiler bilinen en eski köpek ırklarından biridir.



5- Rakun Köpeği: Melez bir ırk olan bu hayvanlar rakun ile köpeğin birleşmesinden olduğu için bu ismi almıştır. Aile bağları gelişmiştir. Özellikle anne rakun köpekleri yavrularını korumak için her şeyi yapabilir. Tamamı Çin, Japonya ve Tayland gibi Uzak Doğru ülkelerinde yaşar.