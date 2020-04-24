Revize Ne Demek? TDK'ya Göre Revize Nedir, Ne Anlama Gelir?

Revize kelimesi aslında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Revize kelimesi Fransızca kökenlidir ve kelimenin orijinali “révisé" olarak yazılmaktadır. Revize aslında revize etmek birleşik fiilinde geçen bir sözcüğü ifade etmektedir? Peki, revize ne anlama gelmektedir?



Revize Nedir?



Revize kelimesi, kelime anlamı olarak yeniden ele alma, gözden geçirme işlemidir. Bu işin revize edilmesi gerekiyor ya da bu iş için birden fazla revize yapıldı gibi ifadeler günlük hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır.



Kelimenin anlamı muhtemelen hatalı olan bir çalışmanın düzeltilmesi ya da çalışmanın gelen güncellemelere uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini açıklar. Yani bir çalışmanın revize edilmesi için kesinlikle hatalı olması gerekmez. Yeni bilgiler ışında çalışmanın güncellenmesi yani yenilenmesi de çalışmayı revize etmek demektir.



TDK'ya Göre Revize Nedir?



TDK'ya göre revize düzeltmek, yenilemek anlamını taşıyan revize etmek fiilinde geçen bir sözdür.