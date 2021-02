Rica Ederim Ne Demek? Rica Ederim Kelimesinin İngilizcesi Ve Almancası Nedir?

Pek çok kişi rica ederim kelimesinin ne anlama geldiğini bilir. Özellikle kibarlık ve anlayış söz konusu olduğunda, karşı tarafa verilecek en güzel karşılıklardan biri rica ederim kelime grubudur. Tabii aynı zamanda rica ederim ne demek pek çok kişi tarafından da tam anlamı üzerinden merak ediliyor.

Rica Ederim Ne Demek?

Rica ederim kelime gruba aslına bakılırsa farklı anlamlar üzerinden ele alınır ve kullanılır. En yaygın kullanılan kısmı ise teşekkür etmek eylemine karşılık vermek üzerine söylenen cümledir. Biri karşı tarafa teşekkür ettiği vakit, o teşekküre karşılık olarak dile getirilir ve kibarlık yapılır. İkinci anlama üzerinden ise rica etmek bir sitem anlamı taşır. Bunu bir cümle ile örneklemek mümkün;

‘’Rica ederim şu hoş olmayan resmi ortadan kaldırın.’’

Bu şekilde bir sistem ya da bir uyarı biçiminde ele alınabilir ve kullanılabilir.

Rica Ederim Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası Nedir?

Rica ederim kelimesi aynı zamanda İngilizce ve Almanca üzerinden de karşılık olarak merak ediliyor.

Rica ederim İngilizce = You are welcome

Rica ederim Almanca = Bitte

Bu şekilde hem İngilizce hem de Almanca üzerinden gerekli görüldüğü yerlerde kullanılabilir.