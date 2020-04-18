Roman Nasıl Yazılır? Roman Yazım Kuralları

Roman, öykü ve şiire göre, konuya, kişiye, olaya ve anlatılmak istenen olguya daha detaylı yaklaşım sergileyen, edebi yazım türüdür.



Roman Nasıl Yazılır?



Roman yazmadan önce kurallarını benimsemek, bunları anlamak nasıl hareket edileceğini gösterebilir. Yazma işine girişmeden önce nereden başlanması gerektiği, konunun nasıl devam edeceği ve sonucun ortaya çıkarılması aşamaları hakkında araştırmalar yapılmalıdır.



Roman Yazma Kuralları Nelerdir?



Edebi anlamda kendilerini kanıtlamış önemli yazarlara göre, roman yazmanın kuralları çok fazla kitap okumaktan geçer. Kişi roman yazmak istiyorsa, kuralları bilmenin yanında, kitap okuma alışkanlığı edinmiş olmalıdır. Teknik anlamda ise kişinin tema, olay örgüsü ve karakter yaratma süreçleri gibi ana konular üzerinde detaylı araştırmalar yapması gerekir.



Tema



Tema, romanda olması gereken ana yönelim konusudur. Romanın ilerleyişi tema üzerinden gerçekleşeceğinden, bunun belirlenmesi ve bu yolda ilerlenmesi gerekir.



Olay Örgüsü



Romanda yaşanacak olan olayların, sırasıyla verilmesidir. Olay örgüsünün önemi, romanın disiplinini oluşturmasıdır. Romandaki olayların ilerleyişinin nasıl olması gerektiğini belirler.



Diyalog



Roman yazmak isteyenler, diyalog kurma konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Karakterlerin, birbirleriyle olan diyaloglarının gerçeği yansıtması gerekecektir.



Zaman Yönetimi



Romanda önemli kavramlardan birisi de zamanın yönetilmesidir. Belli bir zaman çizgisinden sapılmamalı, yazar ne zaman ne olduğunu iyi bilmelidir.



Sonuç



Romanda başlangıç, olayların gelişmesi ve sonuç kısmı bulunur. Diğerleri gibi önem ifade eden sonuç kısmı, romanda verilmek istenenin yoğun şekilde aktarıldığı bölümdür. Aynı zamanda karakterler arası ilişkiler, olayın hedefe varması bu bölümde gerçekleşir.



Hataları Gözden Geçirme



Roman yazıp bitiren kişinin yapması gereken, bir süre beklemesidir. Belli bir süre beklendikten sonra romandaki hatalar gözden geçirilip, eksikler tamamlanmalıdır. Daha sonra yine beklenmeli ve o süre sonunda, hatalar ikinci kez gözden geçirilmelidir.



Roman Yazma Aşamaları



Roman yazma aşamaları, yukarıda belirttiğimiz gibidir. Kalitesini ispatlamış bazı yazarlara göre bu aşamaları takip etmek gereklidir. Bir kısım yazarlara göre ise kurallara fazlasıyla takılmamak gerekiyor.