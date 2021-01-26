Sarımsak Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sarmısak Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Sarımsak kelimesi eski Türkçede sarmısak şeklinde bir yazım şekline sahipti. Daha doğrusu Divanu Lügati't-Türk'te bu kelime sarmusak olarak yazılmıştı. Bu sebeple günümüzde yazımı sarmısak şeklide bir yazım hatası ortaya çıkıyor. Fakat sarımsak kelimesinin doğru yazımı bu şekilde değildir. Kelimelerin doğru bir şekilde yazılmaması cümle içinde kullanımı sırasında anlam bütünlüğünün bozulmasına sebep olur. Bu yüzden sarımsak gibi kelimelerin doğru yazım şekli ile kullanılması çok önemlidir.

Sarımsak Nasıl Yazılır?

Sarımsak kelimesi sarmısak şeklinde yazım hatası yapılan bir kelime türüdür. Fakat doğru yazım sarımsak şeklindedir. Sarmısak yazım şekli TDK verilerince yanlış kabul ediliyor

TDK'ya Göre Sarımsak Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK verilerine göre sarımsak kelimesinin doğru yazımı sarımsak şeklindedir. Sarmısak şeklindeki yazımı ise yanlış olarak değerlendiriliyor.

Ezilmiş sarımsak yoğurda lezzet verir.