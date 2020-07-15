Savan İklimi Nedir, Nerelerde Görülür? Savan İkliminin Özellikleri Nelerdir?

Savan iklimi subtropikal iklimi olarak da adlandırılmaktadır. Dünya'nın bazı belli bölge yerlerinde görülür.



Savan İklimi Nedir?



Bol yağış ve sıcak geçen iklime savan iklimi denilmektedir. Savan iklimi olan bölgede günlerce yağış gerçekleşebilir. Bundan dolayı bölgelerde sellerin oluştuğu iklime savan iklimi denilmektedir. Savan iklimi yıllık sıcaklık ortalaması 20 derecedir. Ayrıca sıcaklık değişimi yılda en fazla 5 derece olarak belirlenen iklimdir. Uzun boylu ağaçların yer aldığı bitki örtüsüne savan iklimi denilir.



Savan İklimi Nerelerde Görülür?



Savan iklimi bazı kıtaların bazı bölgelerinde görülmektedir. İlk olarak savan iklimi Güney Amerika kıtasında gözlemlenir. Ayrıca Afrika kıtasının da orta bölgesinde gözlemlenir. Savan ikliminin görüldüğü ülkeler şu şekildedir;

- Sudan

- Çat

- Nijerya

- Mali

- Moritanya

- Brezilya

- Venezuela

- Kolombiya

- Peru

- Bolivya



Savan İkliminin Özellikleri Nelerdir?



- Savan ikliminin yağış rejimi düzensizdir. Yılın sadece Mart ve Eylül aylarında bol miktarda yağış alır. Onun dışında yılın diğer ayları oldukça kuraktır.

- Kışları kurak olan bir iklimdir. Çünkü kış aylarında yüksek basınç etkisi yer almaktadır

- Akarsular yağış rejimine bağlı olduğundan dolayı düzensizdir. Mart ve Eylül aylarında bol yağış alan iklimden sonra akarsular görülür.

- Toprakta kimyasal çözünme meydana gelir.

- Savan ikliminde bitki örtüsü yüksek boylu otlardan meydana gelir. Ayrıca çok seyrek olarak da otların arasında ağaçlara da rastlanmaktadır.

- Yıllık ortalama sıcaklık 20 derecenin üstündedir.

- Günlük sıcaklık farkı ise 10 dereceden azdır.

- İklime düşen yıllık yağış miktarı 1000 m ila 1200 m arasında değişmektedir.

- Konveksiyonel yağışlar savan ikliminde görülür.

- Toprakta çözünme fazla olduğundan dolayı belirli bir toprak tipi gözlemlenmez.

- Her iki yarım kürede de 10 derece ve 20 derece arasında gösterilmektedir.

- Sıcaklıklar yüksek olduğundan dolayı savan ikliminde nem miktarı da bir hayli fazladır.

- Aslan, kaplan, Çita ve Zürafa gibi vahşi hayvanlar savan iklimde yaşar.