Sayıp Dökme Nedir? Anlatımda Sayıp Dökmelere Yer Vermek Ve Yararlanmak Ne Demektir?

Sınavlarda ve günlük hayatta sık sık karşılaşılan bu tarz metinlerin anlaşılması için birkaç metot vardır. Bu metotların öğrenilmesi ve hayat geçirilmesi son derece önemli olmaktadır.

Sayıp Dökme Nedir?

Öğrencilerin aklında bulunan sayıp dökme nedir soruları aslında kısa bir konu hakkında fikir beyan eden paragraflarda olmaktadır. Tanı bireyler daha çok sayıp dökme işlemleri sayesinde bir konu hakkında tezlerini savunmaktadırlar. Buna örnek vermek gerekirse bir kitap eleştirisi olabilir. Birey bu kitap hakkında fikirlerini ilk olarak açık bir şekilde belirtebilir. Devamında ise kendi düşüncelerini kitabın ana düşüncesi doğrultusunda meydana getirmektedir. Yani birey gerek eleştirilerini gerek fikirlerini aynı doğrultuda anlatmaktadır. Bu durum daha çok yazın dünyasında bulunmaktadır. Yazın dünyasında ise daha çok eleştirel paragrafların ana fikrini meydana getirilmektedirler.

Anlatımda Sayıp Dökmelere Yer Vermek ve Yararlanmak Ne Demektir?

Genellikle sayıp dökme konularına el verilen durumlar daha çok kitap eleştirisi olmaktadır. Küçük bir miktar sayıp dökme paragrafları ise tartışma metinlerinde kaynaklanmaktadır. Kısaca sayıp dökmelerden yararlanmak şöyle tarif edilmesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Örneğin bir kitap bu konu için esas düşünülsün. Kitabın adı Victor Hugo’nun sefiller kitabı olsun. Bu kitap genel manada bir dede ve torunun hayatını ve yaşadıkları sefillikleri anlatmaktadır.

Bu kitap hakkında bir eleştiride bulunmak isteyen birey kesinlikle ilk olarak kitabın üslubundan bahsetmektedir. O zaman ise bu eksik kalan uslunun kendine göre nedenlerini vermektedir. Eğer bu nedenler daha çok arka arkaya ve kesin şekilde eksiklikler ile karşımıza çıkarsa istenilen paragraf olur. Yani bireyin daha çok sefiller kitabının eksikleri doğrultusunda art arda sayıp dökmelere başvuruşa kısaca sayıp dökmeler yer vermek denilebilmektedir.

Sayıp dökmeler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunması için örnek metinlerin bulunacağı birkaç yer vardır. Bu yerler daha çok gazete kenarları ve dergilerde yar alan küçük paragraflarda olmaktadır. Bazı durumlarda insanların kendi gözlemlerini aktardığı yazıtlarında da sayıp dökmeler bulanabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse evliya çelebinin seyahatnamesi bu duruma örnek teşkil etmektedir. Son yıllarda yazılan bazı kitapların başında veya içinde sayıp dökme eleştirel paragraflarına yer verilmiştir.