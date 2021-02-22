Sekresyon Nedir? Tıp Dilinde Sekresyon Ne Anlama Gelir?

Sekresyon kelimesi kökeni bakımından Latincedir. Latince kelimeden geldiğinden dolayı telaffuzu biraz zor olabilmektedir. Fakat tıp dilinin tüm dünyada evrensel olmasından dolayı bu isim kullanılmaktadır.



Sekresyon Nedir?



Sekresyon kelimesi salgı, salgılama ya da salgılanma anlamlarında kullanılmaktadır. Bu tarz kelimelerin ortak tıp terimi sekresyondur. Vücutta bazı dokuların düzgün çalışabilmesi için salgı gereklidir. Bu salgıların her biri farklı organ ve dokulardan üretilir. İşte bu dokuların ve organların ürettiği sıvılara sekresyon denir.



Tıp Dilinde Sekresyon Ne Anlama Gelir?



Tıp dilinde olan en yaygın sekresyon mukustur. Mukus halk arasında sümüksü doku olarak adlandırılır. Mukus gibi daha pek çok salgı sekresyon üretiminde etkili bir şekilde rol almaktadır.