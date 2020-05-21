Selçuk müjde verdi! Kars Öğretmen Akademisi kuruluyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleşen buluşmaya Selçuk, Bakanlık toplantı salonundan, Kars’taki idareci ve öğretmenler ise evlerinden katıldı. Öğretmenler buluşmada Selçuk’a sorular yöneltti ve önerilerini paylaştı. Edebiyat öğretmeni Ümmühan Tetik, gençlere yazdığı şiiri okudu, öğretmen Murat Erkmen’in ilkokul öğrencisi kızı da şiiriyle coşkuya katıldı. Öğretmen akademisi isteği üzerine Selçuk, Karslı meslektaşlarına, ulusal ve uluslararası birçok akademisyenin desteğiyle Kars Öğretmen Akademisi’nin hemen kurulacağı müjdesini verdi.