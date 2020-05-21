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    HaberlerEğitim Haberleri Selçuk müjde verdi! Kars Öğretmen Akademisi kuruluyor
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    21.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Selçuk müjde verdi! Kars Öğretmen Akademisi kuruluyor

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında, video konferans yöntemiyle Kars’ta görev yapan öğretmenlerle buluştu.

    Selçuk müjde verdi! Kars Öğretmen Akademisi kuruluyor

     

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleşen buluşmaya Selçuk, Bakanlık toplantı salonundan, Kars’taki idareci ve öğretmenler ise evlerinden katıldı. Öğretmenler buluşmada Selçuk’a sorular yöneltti ve önerilerini paylaştı. Edebiyat öğretmeni Ümmühan Tetik, gençlere yazdığı şiiri okudu, öğretmen Murat Erkmen’in ilkokul öğrencisi kızı da şiiriyle coşkuya katıldı. Öğretmen akademisi isteği üzerine Selçuk, Karslı meslektaşlarına, ulusal ve uluslararası birçok akademisyenin desteğiyle Kars Öğretmen Akademisi’nin hemen kurulacağı müjdesini verdi.

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