Senorita Ne Demek? Senorita Kelimesi Hangi Dile Aittir Ve Türkçesi Nedir?

Senorita İspanyol kökenli bir kelime olmakla birlikte İspanyolca konuşulan pek çok farklı ülkede farklı şekilde telaffuz edildiği görülmektedir. Ülkemizde yaygın bir şekilde izlenen Meksika kökenli diziler nedeniyle aşina olunan bir hitaptır. Senorita bayanlar için kullanılan bir hitaptır. Bir saygı ifadesi olarak isim ya da soy isimin başına getirilen kadınlara yönelik bir seslenme sözüdür.



Senorita Ne Demek?



Senorita küçük sevimli bayan anlamlarını taşıyan İspanyolca hitap şeklindir. Böyle olmakla birlikte, genellikle öğrencilerin genç öğretmenlerine bir nezaket muamelesidir. Latin dillerinde sıkça kullanılan bu hitaplar cinsiyete göre değiştiği gibi yaşa göre de değişiklik göstermektedir. Hatta özellikle bayanlarda evli olup olmamasına göre de değişiklik arz etmektedir. Sonuç olarak senorita evli olmayan küçük kızlara bir hitaptır.



Senorita Kelimesi Hangi Dile Aittir?



Senorita İspanyolca ’ya ait bir kelimedir. İspanya dışında İspanyolca konuşulan Meksika, Arjantin, Peru, Şili, Paraguay, Uruguay, Venezüella gibi ülkelerde de kullanılan bir kelimedir. Ancak telaffuzunda farklılık olabilmektedir.



Senorita’nın Türkçesi Nedir?



Senorita’nın Türkçesi bayan olarak çevrilmektedir. Ancak Türkçede bayan kelimesi isimlerden önce bir hitap olarak pek az kullanılmaktadır. Bu nedenle aslında Türkçe karşılığının pek olmadığını söylemek mümkündür.