Sera Etkisi Nedir? Sera Etkisinin Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

İnsanoğlu kendi eli ile yüzyıllar boyunca dünyanın doğal dengesinin bozulmasına neden olmuş hala da olmaya devam etmektedir. Doğal dengenin bozulması ise elbette karşılığında büyük sorunlar ile geri dönüyor. Sera etkisi de insanların doğaya, dünyaya ve atmosfere verdiği, dengeyi bozduğu bir durumdur.



Sera Etkisi Nedir?



Güneş ışınlarının dünya üzerine düşmesinden daha çok, güneşten gelen ışınları dünyanın yansıtması ile dünya ısınmaktadır. Dünyadan yansıyan bu güneş ışınları başta karbondioksit, su buharı ve metan gazı olmak üzere atmosferdeki diğer gazlar tarafından tutulur. Yansıyan bu ışınların bu gazlar tarafından tutulması durumuna sera etkisi denilir.



Sözlük anlamı olarak sera etkisi endüstriyel üretimin sonucu olarak karbondioksit gibi çeşitli gazların oranının atmosferde artması ile dünyayı saran ozon tabakasının delinmesine neden olması ve bunun sonucunda da havada aşırı ısınma gerçekleşmesidir. Havada aşırı ısınmanın meydana gelmesi ise küresel ısınma olarak adlandırılır.



Sera Etkisinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?



İnsanların bilinçsiz şekilde kullanmış oldukları fosil yakıtlar atmosferdeki sera gazını RTTIRIR. Fabrikaların bacalarından karbondioksit gazının çıkması ile küresel ısınmaya sebep olan bir gaz türü olarak sera etkisini arttırır.



İnsanların ormanları tahrip edip yok etmesi ile havada artan karbondioksit oranı sera gazının artmasına neden olur. Kullanılan deodorant, parfüm gibi gazlar sera etkisine neden olur. Arabaların çıkarmış olduğu egzoz gazları da sera etkisine neden olur. Sera etkisinin sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

Buzullar erimektedir.

Okyanuslar yükselir.

Kıyı kesimlerde torak kayıpları oluşur.

Bazı bölgelerde çok uzun süren kuraklık ve çölleşme olur.

Bazı bölgelerde de kasırgalar, taşkınlar ve seller oluşur. Giderek şiddeti ve sıklığı artar.

Kış aylarında sıcaklıklar artar.

İlkbahar erken gelir.

Sonbahar geç gelir.

Hayvanların göç zamanları değişir.

Mevsim değişikliklerinin etkilerine dayanamayan hayvanların ve bitkilerin sayısında ciddi oranda azalmalar olur. Tamamen yok olan türleri de bulunur.

İnsan sağlığında doğrudan etkileri olur. İklim değişiklikleri insanların solunum sistemi, kalp damar sistemi hastalıkları, alerjik hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olur.

Kış ayları kısalır ve yaz ayları uzun sürer.