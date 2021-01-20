Serhan İsminin Anlamı Nedir? Serhan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Serhan kökeni Arapça olan ve Türkiye'de en çok sevilen isimler içerisinde yer almaktadır. Renginin mavi olması ile beraber erkek çocukları için kullanılır. Tabii her ne kadar istisnai olsa dahi kız çocukları için de kullanılan bir isim olduğunu söylemek mümkün.



Serhan Ne Demek?



Birbirinden değişik anlamlara sahip olan Serhan ismi, erkek çocukları için uyum sağlayan ve yakışan isimler içerisinde geliyor.



- Kurt ya da canavar

- Baş okuyucu

- Şarkıcı başı



İsim anlamı olarak böylesi güzel ifadeler üzerinden erkek çocuğunuz için kullanabileceğiniz adlar içerisinde geliyor. Tabii sadece Serhan isminin anlamı değil aynı zamanda kelime anlamı açısından da oldukça güzel bir ifade sağladığını dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda ‘baş kağan ya da baş hükümdar’, şeklinde bir karşılık sunuyor. Böylesi karşılıklar ile beraber erkek çocuğunuz için ona güzel bir isim sunabilirsiniz.



Serhan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Arapça olması ile beraber hem isim hem de kelime anlamı açısından Serhan güzel bir karşılık sağlamaktadır. Bu ismi minik yavrusu için değerlendirmek isteyen pek çok anne ve baba, aynı zamanda Kur'an'da yer alıp almadığı konusunda bilgi almaya çalışıyor. Serhan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Güzel ve hoş anlamları ile beraber aynı zamanda kulağa hoş gelen ifadesi eşliğinde değerlendirebileceğiniz güzel isimlerden biridir. Tek başına kullanabileceğiniz bir isim olması ile beraber başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün.