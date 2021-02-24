Sft Nedir? Sft Cihazları İle Nasıl Test Yapılır?

Sft, solunum yolu hastalıklarının tespiti veya solunum yolunda oluşan bir hastalığın evresini tespit etmek için yapılan bir testtir.



Sft Nedir?



Solunum yolu insanların sağlıklı nefes alıp verebilmesi için oldukça önemlidir. Solunum yoluna bağlı olarak gelişen pek çok hastalık bulunuyor. Bu hastalıkların her biri farklı belirtiler gösterebiliyor. Gösterilen bu belirtiler neticesinde kişiler zorlu bir süreç yaşayabiliyor. Fakat görülen bu belirtilerin uzun sürmesi durumunda kişiler mutlaka sağlık kuruluşlarına gitmesi gerekir. Oluşan bu sağlık sorunlarını teşhis edebilmek için bazı testler uygulanıyor.



Solunum fonksiyon testi bu testlerden sadece bir tanesidir. Bu testle birlikte solunum yolundaki tüm hastalıklar tespit edilebiliyor ve daha kolay bir tedavi süreci uygulanabiliyor. Solunum yolu hastalıkları kolayca tespit edilebilmesi için uygulanan testlerden biridir. Doktorlar muayene sonrası bu testi hastalara uygulayabilir.



Sft Cihazları İle Nasıl Test Yapılır?



Sft cihazları solunum yolundaki hastalıkların evresini tespit etmek için kullanılıyor. Kişilerde yaşanan solunum yolundaki sağlık sorunları için, bu testler uygulanarak hastalığın hangi aşamada olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Pek çok kişi bu testin kimlere yapıldığı hakkında bazı araştırmalar yapabiliyor. Solunum yolu testiyle hastalığın erken tespit edilmesi mümkün olabiliyor. Bu durum kişilerin daha hızlı iyileştirilmesi için çok yararlı oluyor. Sft cihazlarıyla test yapılan kişiler şu şekildedir;

Nefes darlığı

Öksürük

Balgam çıkarma

Uzun süre sigara içenler

Sporcular

Madenciler

Akü fabrika çalışanları

Akciğer ameliyatı olacak kişiler

Genel anestezi alacak kişiler

Kalp ameliyatı olacak kişiler

Astım

Alerji

KOAH

Bronşit