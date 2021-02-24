Sığır Jelatini Nedir, Neyden Yapılır? Sığır Jelatini Hangi Alanlarda Kullanılır?

Sığır jelatini, diğer ismiyle helal jelatin olarak bilinmektedir. Bu jelatinini gıda ve kozmetik sektöründe görmek mümkündür. Yaygın olan bir ürün olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye'de kullanılan çok sayıda üründe sığır jelatini görülmektedir. Kıvam sağlayan jelatinler aynı zamanda tüketim ömrünü uzatmaktadır.

Sığır Jelatini Nedir?

Sığır jelatini, piyasada helal jelatin adıyla bilinmektedir. Türkiye'de kullanım alanı ise oldukça yaygındır. Ayrıca Dünya genelinde de birçok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Sığır jelatini, katkı maddesi olarak kullanılan bir üründür. Çikolata, lokum, tatlı ve buna benzer gıda ürünlerinin hepsinde kullanılmaktadır.

Türkiye'de kullanılan sığır jelatinleri ithal olarak gelmektedir. Ayrıca gelen sığır jelatinleri helal etten yapılmaktadır. Sığır jelatini renksiz bir maddeden oluşmaktadır. Jelatin eklenen ürünler kıvamlı hale gelir.

Sığır Jelatini Hangi Alanlarda Kullanılır?



Sığır jelatini sağladığı faydalar sayesinde birçok alanda kullanılmıştır. Özellikle gıda ve kozmetik alanında yoğun şekilde kullanılmaktadır. İçeceklerin köpürmesini engellediği gibi kristalleşmesini de önler. Sığır jelatini sıvı gıdalara verildiği zaman bir miktar koyulaşmaya neden olur.

Sığır jelatininin faydaları

- Sanayi alanına olumlu etki sağlar,

- İçecek ve yiyeceklere kıvam sağlar,

- Sütlü tatlılarda kullanıldığı zaman protein desteği sağlar,

- Gıdaların kullanım ömrünü uzatır ve bozulmasına engel olur.



Sığır jelatini gerektiği kadar kullanılmalıdır. Aşırı kullanılan sığır jelatini zararlı olabilir. O yüzden dikkatli olarak tüketilmesi gerekmektedir. Kullanıldığı alanlarda buna dikkat edilmektedir. Katkı maddesi şeklinde kullanılan sığır jelatini helal bir üründür.