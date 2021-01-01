Şimal İsminin Anlamı Nedir? Şimal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Şimal ismi bir kız ismi olarak istatistiklerde her zaman kendisine yer bulmayı başarmış isimlerdendir. Şimal ismine sahip olan bayanların genel olarak duyguları ve duygusal arzuları güçlü olan, bunu sonucu olarak da kararlı ve güçlü bir iradeye sahip olan kişilerdir.



Şimal Ne Demek?



Şimal isminin birden fazla anlamı mevcuttur. Arapça bir isim olan Şimal isminin ilk anlamı kuzey olup kuzey yönünü ifade etmektedir. Aynı zamanda Şimal ismi taze sürgün anlamını da taşımaktadır. Bir diğer anlamı olarak Şimal ismi sol yan, sol taraf anlamlarını da taşımaktadır. Şimal ismi ülkemizde çok kullanıla kullanılan isimler arasında yer almaktadır.



Şimal İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Anne ve babaların bebeklerine bir ömür boyunca taşıyacakları nitelikte bir ismi seçmelerinde en etkili olan etkenlerin başında ismin Kuran’da geçip geçmemesi gelebilmektedir. Pek çok anne baba çocuklarına isim vermeden önce o ismin Kuran’da geçip geçmediğinin araştırmasını yapmaktadır.



Şimal isminin Kuran’da geçip geçmediği çok fazla merak edilmekte ve bu konuyla alakalı araştırma yapılan isimlerdendir. Şimal ismi Kuranı Kerim’de geçer. Şimal isminin Kur'an’da geçip geçmediğini görmek isteyenler Sebe suresinin 15. ayetine, Kaf suresinin 17. ayetine ve Kehf suresinin 18. ayetine bakabilirler.