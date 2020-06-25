Sınavın kapsamı daraldı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bölüm başkanlarının TYT ve AYT’de alanlara göre çıkması beklenen konularla ilgili yorumları şöyle:



Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz: TYT’de, kazanımlara uygun, Milli Savunma Üniversitesi sınavı tarzında bir sınav bekliyorum. 2019 AYT, 11. ve 12. sınıf konularından analiz düzeyinde, birkaç kazanımı içinde barındıran sorulardan oluşuyordu. 12. sınıf konularındaki türev ve integral kazanımlarının azaltılmasına rağmen sınavdaki soru sayısı azalmadı. Bu yıl bu konular olmayacağından sınavın dengesi değişecektir.

Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan: TYT’de gerçek hayatla bağlantı kurulmuş ve okuduğunu anlama becerisini ön plana çıkaracak sorular beklenmekte. AYT’de sayısal grubun 11. sınıf konuları ağırlıklı olmak üzere, 11. ve 12. sınıf MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu bir sınav olması beklenmekte.



Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken: TYT Kimya sorularının önceki yıllarla benzer ve 9. ve 10. sınıf kimya kazanımlarını ölçmeye yönelik olacağını öngörüyoruz. Bu zamana kadar 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarını içeren AYT, yine aynı sınıf seviyesindeki kazanımları kapsayacaktır. Soruların müfredatının en zor kazanımlarını içeren 11. sınıf konularından oluşacağı çok açık.



Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: 2018 ve 2019 TYT Biyoloji soruları 4 yıllık biyoloji programındaki 9 ve 10. sınıf müfredatına uygun olup, ünite bazlı dengeli bir dağılım göstermişti. Bu yıl TYT’nin benzer olması beklenmekte. 2020 AYT de genel olarak önceki yıllarla benzer olacaktır. Bazı ünitelerin sınavda yer almayacak olması bu yılki AYT’de 9 ve 10. sınıf kademelerinden soru gelme ihtimalini de oluşturmakta.

Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek: TYT Tarih soruları okuduğunu anlama ve temel bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğini ölçmeye yönelik. AYT’de Tarih iki farklı bölümde sorulmakta. Sorular 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda görülen ortak derslerin yanında Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden oluşmakta. SOS-2’de sorular alan bilgisi açısından bilgi içerecek.



Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu: TYT Coğrafya’da 9. ve 10. sınıf kazanımları dâhilinde soruların gelmesi beklenmekte. Hem dünya hem de Türkiye haritalarına hâkim olmak önemli. AYT Coğrafya-1 ve Coğrafya-2’de, 11. ve 12. sınıf ders programı kazanımları dâhilinde sorular gelmekte. Geçmiş yıllarda sorular genel coğrafi bilgiyi, harita okuryazarlığını ve grafik okumayı ölçmeye yönelikti.



Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz: TYT’deki felsefe soruları 2 yıl önce yenilenen 11. sınıf felsefe müfredatından çıkacak ve 5 sorudan oluşacak. Bu müfredat felsefe tarihinden ibaret. AYT’de felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantıktan oluşan felsefe grubunda direkt bilgiye yönelik 12 soru sorulacak.



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: Son 5 sınavda soruların yüzde 20’sini Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve yorumlanması, yüzde 12’sini İnsan ve Din, yüzde 28’ini İslam ve İbadetler, yüzde 4’ünü İslam düşüncesinde yorumlar, mezhepler, yüzde 20’sini Hz. Muhammed, yüzde 16’sını İslam, bilim ve estetik oluşturmakta.



‘Yüzde 70 anlam bilgisi olacaktır’



Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen: TYT Türkçe’de yüzde 70 anlam bilgisi, yüzde 30 dil bilgisinden soru sorulacaktır. Dil bilgisi sorularından bir veya ikisinin bağlamsal, geriye kalanlarının klasik dil bilgisi sorusu olması bekleniyor. Her yıl yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından ikişer soru sorulmakta, bu yıl da benzer sorular bekliyoruz. Anlam bilgisi kısmında ise sözcükte anlam konusundan 3’er ya da 4’er soru çıkmasını, geriye kalan 23 sorunun paragraftan gelmesini bekliyoruz. Soruların bir kısmının bağlamsal olmasını ön görüyoruz. AYT Edebiyat sorularında ise yüzde 6 anlam bilgisi, geriye kalan kısımda ise tüm edebiyat müfredatındaki konu başlıklarından birer, ikişer soru gelmesini bekliyoruz.













Kendinizi yormayın!



YKS’ye geri sayım başladı. Uzmanlar, adayların sınava kalan son günleri kendilerini aşırı yormadan geçirmelerini öneriyor. Adayların akıllarına takılan bir konu varsa kısaca kontroller yapabileceklerine dikkat çeken uzmanlar, adayların isterlerse bir iki deneme testi çözebileceklerini kaydediyorlar. SEV Amerikan Koleji (SAC) Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı uzmanlarının önerileri şöyle:



Sınav bildiğiniz konulardan ve çözebileceğiniz sorulardan oluşuyor. Kaygı düzeyinizi normalde tutarak, büyük bir güvenle sınava katılabilirsiniz.



Bu haftayı kendinizi aşırı yormadan geçirin. İsterseniz bir iki deneme sınavı çözebilirsiniz.



Aklınıza takılan bir konu olursa kısaca kontrol edebilirsiniz. Bu haftayı ve sınavdan önceki günü dinlenerek, keyifli ve sakin geçirmeye çalışın.



Sınavla ilgili kaygı yaratacak, endişelenmenize neden olacak konuşma ve bakış açılarından, düşüncelerden uzak durun. Elinizden geleni yaptınız ve sınavda da en iyisini yapmaya çalışacaksınız. En yüksek konsantrasyonla en iyi sonuçları alacağınız sınavın bu olacağını düşünün.



Beslenmenize, uykunuza ve yaptıklarınıza dikkat edin. Zehirlenme vb. gibi sonuçlara yol açabilecek bir şeyler yemek-içmek, sakatlanmaya neden olacak etkinlikler, sosyal mesafeyi korumamak gibi riskli davranışlardan uzak durun.



Sınava gireceğiniz okulu bu hafta mutlaka önceden gidip görün.



YARIN: ADAYLARA SON GÜN ÖNERİLERİ