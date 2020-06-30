BİST115.8430.00EURO7.700.01USD6.84-0.15ALTIN390.860.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Son dakika haberi: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
    ABONE OL
    30.06.2020 - 04:57 | | AA

    Son dakika haberi: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı.

    Son dakika haberi: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

     

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı.

    Ezgi Mola'dan gülme krizine sokan Muazzez Abacı taklidiEzgi Mola, 'Mücbir Sebepler' programının sezon finali için Muazzez Abacı oldu. Saçından mikrofon tutuşuna kadar Abacı'yı andıran oyuncu geçer not aldı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdılar!

    'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdılar!

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kırmızı ışık ihlali yaptı ortalığı birbirine kattı

    Kırmızı ışık ihlali yaptı ortalığı birbirine kattı

    Sıradaki Haber