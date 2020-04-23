Son dakika haberi... Yazın eğitim yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları...



Normalleşme bilim kurulunun tavsiyeleri de dikkate alınarak uygulanacak. En kısa sürede normalleşme olacak.



EBA ile müthiş bir yatırımımız var. Uzaktan eğitimi en hızlı başlatan ülkelerden biriyiz. Veliler rahat olsunlar.



Sınavlar risksiz bir zamanla ile yapılacak.



Türkiye'de yaz ayları birçok coğrafi bölgede eğitim için bazı zorluklar oluşturuyor sıcaklık olarak. Biz çocuklarımızın bu kadar evde kaldıktan sonra tatil yapmalarını istiyoruz. Bir telafiyi ne kadar sürede yaparız hesabını kitabını yaptık. Yaz aylarının dinlemesi ile geçmesini tercih ediyoruz. Temmuz, Ağustos'ta telafi düşüncemiz yok.



Velilerin ihtiyacı olan içerikler de hazır. Çocuklarını dinlemeye anlamaya çalışırlarsa daha rahat bir süreç geçirirler.