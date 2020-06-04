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    HaberlerEğitim Haberleri Son dakika I ÖSYM'den 2020-MSÜ sınavı açıklaması! Erişim yerleri açıklandı
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    04.06.2020 - 16:09 | | milliyet.com.tr

    Son dakika I ÖSYM'den 2020-MSÜ sınavı açıklaması! Erişim yerleri açıklandı

    Son dakika haberi... 2020-MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Son dakika açıklamasını ÖSYM duyurdu.

    Son dakika I ÖSYM'den 2020-MSÜ sınavı açıklaması! Erişim yerleri açıklandı

    ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    DİKKAT!

    14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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