Src Belgesi Nedir, Nasıl Alınır? Src Belgesi Çeşitleri Nelerdir?

SRC belgesi, ticari anlamda taşımacılık yapan tüm sürücülerin alma zorunluluğu olan bir belgedir.

SRC Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Sürücüler için bazı zorunlu belgeler bulunuyor. Araç sürebilmek veya motor sürebilmek için ehliyet alınması gerekiyor. Bu ehliyetlerin alınabilmesi için tüm şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu belgeler arasında SRC belgesi de bulunuyor. SRC belgesi, taşımacılık yapan tüm sürücülerin almakta zorunlu olduğu bir belgedir. Ticari olarak araçla taşıma yapacak bir sürücü bu belge olmadan taşımacılık yapamaz. Tespit edilmesi durumda ağır cezalar uygulanıyor.

SRC belgesi almak için bazı yöntemler bulunuyor. SRC belgesinin farklı bir özelliği bulunuyor. Her ne kadar araç kullanımı için geçerli olsa da, sınavsız bir şekilde alınması da mümkündür. Sınavsız src belgesi alınabilmesi bir şart bulunuyor. 2003 tarihinden öncen B - C - E- D sınıfları arasından birine sahip olan sürücü, SRC belgesini sınavsız bir şekilde kolayca alabiliyor.

SRC Belgesi Çeşitleri Nelerdir?

SRC belgesi taşıma yapan sürücülerin mutlaka alması gereken bir belgedir. Bu belge olmadan hiç bir şekilde taşıma işlemi yapılamıyor. Büyük yaptırımlar uygulandığından, her sürücünün bu belgeye sahip olması gerekiyor. SRC belgesinin kendi içerisinde bazı çeşitleri bulunuyor. Bu çeşitleri şu şekilde sıralayabiliriz;

l SRC 1: Uluslararası yolcu taşımacılık yapan sürücüler için

l SRC 2 :Yurt içi yolcu taşımacılık yapan sürücüler için

l SRC 3 :Uluslararası yük taşımacılığı için

l SRC 4: Yurt içi yük taşımacılığı için