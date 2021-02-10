Su Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Su Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Su ayak izinin gri, mavi ve yeşil olmak üzere üç ayrı bileşeni bulunur. Mavi ve yeşil renkler suyun tüketimi hakkında, gri su ise üzerinde bulunan kirlilik hakkında bilgi verir. Her geçen gün, küreselleşmenin hızlanması, kentleşme ve hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği gibi etmenler göz önünde bulundurulduğu zaman tatlı su kaynağının miktarı son zamanlarda herkesin dikkatini çekmektedir.

Su Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Su ayak izi hesaplaması; kişi tarafından sektör, ürün, ülke ve iller üzerinden hesaplamak oldukça mümkündür. İşletme ve üretimdeki sistemlerde bulunan faaliyetlerin sürdürülmesi adına gereken su tüketiminin tamamlanmasına veya su ayak izi hesaplamasında ISO 14046 standartları kullanılmaktadır.

Bu standart, su ayak izini değerlendirip, raporlama gerekliliklerini ve ilkelerini belirten uluslararası standart olarak tanımlanabilir. Bu standartla ürünün, ne kadar su tükettiği gözlemlenmekte ve aşırı bir şekilde su kullanımının önüne geçilmektedir.

En Basit Su Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Bir kişinin, bir toplumun ya da iş kolunun su ayak izi hesaplandığı gibi ülkeler adına da su ayak izi hesaplanabilmektedir. Direkt su tüketimi, hijyen ve içme suyu adına kullanılan su miktarını, dolaylı su kullanımını ise hizmet ve malları üretmek adına gereken su miktarını kapsar. Dolaylı bir şekilde kullanılması aynı zamanda, sanal su şeklinde de tanımlanmaktadır. En basit bir şekilde su ayak izinin hesaplanması için internette hesaplama araçlarını kullanmak faydalı olacaktır.