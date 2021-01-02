Süheyla İsminin Anlamı Nedir? Süheyla Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir isim olan Süheyla isminin anlamı iyi huylu kadın olarak geçmektedir. Aynı zamanda Süheyla ismi yumuşak kişi anlamına da gelmektedir.



Süheyla Ne Demek?



Büyük bir heyecanla birlikte yeni bebeklerini dünyaya getirecek olan ebeveynler, bir yandan da bebeklerine isim düşünmektedir. Çocuğuna Süheyla isminin koymak isteyen kişiler ilk olarak ismin ne demek olduğuna ve hangi cinsiyet için kullanıldığına dikkat ediyor. Öncelikle Süheyla ismi iyi huylu ve yumuşak kalpli demektir.



Süheyla ismine sahip olan kişiler daha çok zorlukların üstesinden gelebilmek için her türlü çabayı gösteren kişilerdir. Sıcakkanlı olma özelliklerine sahip olmakla birlikte yardımsever kişileri ön plandadır. Süheyla ismi yalnızca kız çocukları için kullanılmaktadır. Türkiye’de Süheyla ismine sahip ortalama 5 bin kişi bulunmaktadır.



Süheyla İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Süheyla isminin anlamının önemli olduğu kadar, bu ismin kuranda geçip geçmediği konusu da insanlar arasında bir o kadar önemlidir. Süheyla ismi kuranda geçmemektedir. Ancak İslami açıdan Süheyla ismini çocuğuna koymak için herhangi bir sakınca bulunmamakta ve güzel anlamı ile birlikte gönül rahatlığı ile çocuğuna bu ismi koyabilirsiniz.