Takdir Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Takdir Teşekkür Nasıl Hesaplanır?

Not ortalaması hesaplaması birinci, ikinci ve eğer yapıldıysa üçüncü sınav notunun hesaplaması yapılmaktadır sonrasında bütün notlar hesaplanarak ortalaması alınmaktadır.



Takdir Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır?



Derslerin not ortalaması birinci, ikinci ve üçüncü sınav notlarının puanlarının toplaması bununla beraber yazılısı sayısına bölünmesi ile bulunmaktadır. Tüm dersler için bu işlemin uygulanması gerekmektedir. Sonrasında ise her ders için çıkan not ortalamalarının hepsinin toplanması gerekmektedir.



Toplanan bütün notların ortalaması, o yıl görülen ders sayısına bölünmektedir. Bu sayede kişiler o yıl hangi ortalamaya sahip olacağını rahat bir şekilde öğrenebilir. İlkokul, ortaokul ve diğer lise sistemlerinde ise kişiler basit bir iki yöntemle not ortalamalarını öğrenebilir. İlkokul 4. sınıftan itibaren ortaokul ve imam- hatip okullarında bulunan kişilerin not ortalaması Türkçe dersinin en az 55.00 not ortalamasına sahip olması ve diğer derslerde en az 45.00 puanda olması şartıyla genel olarak puan ortalama 70-84.99 olan kişiler teşekkür almaktadır.



85.00 puan ve üzerine sahip olan kişiler ise takdir belgesi almaktadır. İftihar belgesi alınması ise belirli yarışmalara katılan ve dereceye giren kişilere verilmektedir. Bununla beraber sosyal etkinliklerde, sanatsal etkinlerde ve kültürel etkinliklerde başarı gösteren kişilere verilmektedir. İlkokul döneminde ise kurulun karar vermesi ve öğretmenlerin yönlendirmesi üzerinde iftihar belgesi verilmektedir.



En Basit Yöntem İle Takdir Teşekkür Nasıl Hesaplanır?



Takdir ve teşekkür hesaplamaları elle veya internet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilir. Bununla beraber sistem içerisinde devamsızlık durumu da karne notunu belirli bir yüzdelikte etkilemektedir. Kişilerin notları iyi olsa bile beş günden fazla devamsızlığı olan kişiler takdir belgesi veya teşekkür belgesi alamamaktadır.



Kişilerin not ortalaması, ödül alması ve disiplin kurulu ile herhangi gibi problemi olmaması durumunda 70.000 üzeri not ortalaması olan öğrenciler teşekkür belgesi almaktadır.



Teşekkür belgesi 70.00 ile 84.99 puan ortalamasında verilmektedir. 85.00 üzerinden ortalamaya sahip olan kişiler ise takdir almaktadır. Üç yıl üst üste takdir belgesi alan öğrencilere ise üstün başarı belgesi verilmektedir. El ile hesap yapmak isteyen kişiler bütün notlarının ortalamasını daha sonrasında hepsinin toplamını alarak, dönem derslerine bölerek kolay bir şekilde not ortalaması hesabını yapabilirler.