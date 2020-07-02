Tam Kare Sayılar Nedir, Nasıl Bulunur? 1'den 100'e Kadar Olan Tam Sayılar

Tam kare sayılar belirli bir kurala göre yapılır. Bu sayıların bazı özellikleri de bulunur. Öğrenciler bu sayılar hakkında genel bilgileri çok iyi bir şekilde öğrendiğinde, konu ile ilgili alıştırmaları ve testleri çok pratik bir şekilde çözebilirler. Bu nedenle konu çalışmaları büyük önem taşır. Konuya tam kare sayılar nedir, sorusunun cevabını bularak başlayabilirsiniz.



Tam Kare Sayılar Nedir?



Tam karekökü sayma sayısı olan pozitif sayılara tam kare sayılar denir. Yani İki kez aynı tam sayının çarpımıdır. Bu sayıların karekökü alındığında tam sayı olarak dışarı çıkar. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz:



a bir tam sayı olmak üzere

a ----> a2 bir tam kare sayı olacaktır.



0 bazı kaynaklara göre tam kare alınabiliyor. Tam kare tanımına göre 0 tam bir kare sayıdır. Bu nedenle 0’ın tam kare olduğu varsayılabilir. Tam kare sayıların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

* En küçük tam kare 0 olmakta ve tam kare sayılar negatif olmamaktadır. Çünkü negatif bir tam sayının karesi de alınsa pozitif çıkacaktır.

* Sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe tama kare sayılar arasındaki uzaklık farkı da artacaktır.

* Tüm tam kare sayılar doğal sayılar kümesi elamanlarıdır.

* Bir karenin alanı tam kare ise kenar uzunluğu tam sayıdır.

* İki tam kare sayının çarpımı ile yine bir tam kare sayı elde edebiliriz.



Tam Kare Sayılar Nasıl Bulunur?



Tam kare sayılar aynı zamanda karesel sayılarda denilebiliyor. Bir sayının karesi diğer bir ifade ile karekökü olarak tanımlanabilir. Sayının tam karesi kendi ile çarpımıdır. Bu tanım baz alınarak tam kare sayılar bulunurken sayı kendi ile çarpılır. Karekök içinden çıkarılırken hangi sayının tam karesi ise o sayı kök dışına çıkar.



1’den 100’e Kadar Olan Tam Sayılar



İşlemlerde pratiklik olması itibari ile 1’den 100’e kadar olan sayıların tam karesinin öğrenilmesi önemlidir.

0^2= 0 5^2= 25 10^2=100 15^2=225

1^2 = 1 6^2=36 11^2=121 16^2=256

2^2=4 7^2=49 12^2=144 17^2=289

3^2= 9 8^2= 64 13^2=169 18^2=324

4^2= 16 9^2=81 14^2=196 19^2=361