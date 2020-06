Tartışmalar gölgesinde YKS'ye saatler kaldı

Üniversite hayali kuran, 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran’da yapılacak. Bu yıl sınava hazırlanan adaylar için süreç sancılı geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan itibaren okullarda ve özel kurslarda yüz yüze eğitime ara verildi. Adaylar salgının yarattığı stresle savaşırken, evde online eğitimle sınavlara hazırlanmaya çalıştılar. Sınavın tarihinin iki kere değiştirilmesi de adayları olumsuz etkiledi.



Salgının en yoğun olduğu dönemde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ilk takvime göre 20-21 Haziran’da yapılacak olan YKS’yi, 25-26 Temmuz’a erteledi. Ancak yeni normalleşme dönemi kararları çerçevesinde, sınav, 27-28 Haziran tarihlerine alındı. Karar açıklandığında sınava 2,5 ay gibi bir süre vardı ve adaylar tüm çalışma takvimini ona göre ayarlamışlardı; birden sınava hazırlık süresi bir ay kısaldı. Adaylar, hem sürenin öne çekilmesi nedeniyle hazırlıklarını tamamlayamayacakları için hem de virüs salgını tam bitmeden kalabalıklar içerisinde sınava girecekleri için karara tepki gösterdiler. Tüm bu tartışmaların gölgesinde YKS, hafta sonu yapılacak.



Baraj 170’e düştü



YKS, iki basamak halinde, üç oturumda düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran’da; ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran’da uygulanacak.



YKS’ye başvuranların, TYT’ye katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar ise isteğe bağlı. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebilecekler. 2020-YKS’de Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa dahi AYT’ye; DİL puanıyla tercih yapacak olanların ise YDT oturumuna katılması şart.



TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testleri olacak. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testleri; YDT’de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer alacak.



Adaylar, AYT’de hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyenler, tüm testleri cevaplayabilecek. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, ön lisans programlarını tercih edebilecek ayrıca özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara başvurabilecekler.



TYT’de 150 ve üzeri puan alanlardan, SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar ise bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte ön lisans programlarını tercih edebilecek. Her iki sınavda baraj puanlarını aşamayanlar, tercih yapamayacak.



Bu yıla özel avantajlı yenilikler



YKS’nin tarihi tekrar öne çekildiğinde, adaylardan gelen yoğun tepkiler sonrasında, YÖK Başkanı Yekta Saraç, adaylara bu yıl için bir dizi avantaj sağladıklarını açıkladı. Buna göre YKS’de adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf tutuldu. TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre 165 dakikaya çıkarıldı. AYT ve YDT’deki 180 baraj puanı da bu yılla sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi.



YÖK’ün avantaj olarak açıkladıklarının dışında, yeni bir uygulama daha bulunuyor. Eylül 2019’da açıklanan yeni düzenlemeye göre bu yıl, özel yetenekle öğrenci alan öğretmenlik programlarına da başarı sırası sınırlaması getirildi. Bu kapsamda, bu bölümleri tercih edecek adaylarda, TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı aranacak.



