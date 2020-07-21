Teknolojik Aletler Nelerdir, Mucitleri Kimlerdir? Teknolojik Aletlerin Gelişimi Ve Yararları

İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojik aletlerinin bir veya birden fazla mucidi bulunmaktadır. Her teknolojik aletin bir gelişim hikayesi bulunmaktadır.

Teknolojik Aletler Nelerdir?

1) Telefon: Telefon en bilindik ve en popüler teknolojik aletlerden biridir. Telefon haberleşmeyi sağlayan ve günümüzde en çok kullandığımız teknolojik aletlerdendir. İletişimin en önemli teknolojik aletidir.

2) Televizyon: Elektrik ile birlikte çalışan televizyon görüntü aktaran ve ses ile aynı anda aktarım sağlayan bir teknolojik alettir. Televizyonda en çok kullanılan teknolojik aletler arasındadır.

3) Bilgisayar: Bilgisayar üzerinde pek çok işlem yapmayı sağlayan ve insan hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran depolamayı ve veri yazmayı sağlayan bir teknolojik alettir.

4) Radyo: Televizyon aletine göre sadece ses aktarmayı sağlayan radyo gündelik hayatta en çok kullandığımız teknolojik aletler arasında yer almaktadır. Arabada, evde ve diğer mekanlarda radyo sıklıkla kullanılmaktadır.

5) Faks: İletişim için önemli teknolojik aletlerden olan faks bir yerden bir yere yazı göndermek için kullanılan bir teknolojik alettir.

Mucitleri Kimlerdir?

1) Telefon: Alexander Graham Bell, Amos Dolbear, Antonio Meucci

2) Televizyon: Philo Farnsworth, Charles Francis Jenkins, John Logie Baird

3) Bilgisayar: Charles Babbage, Alan Turing, Konrad Zuse, John Vincent Atanasoff, John on Neumann, John Mauchly

4) Radyo: Guglielmo Marconi, Aleksandr Stepanoviç Popov, Reginald Fessenden, William Dubilier

5) Faks: Alexander Bain

Teknolojik Aletlerin Gelişimi ve Yararları

1) Telefon: Telefon ilk icat edildiği zaman bir kablo vasıtası ile ankesör şeklinde olan bir modeldi. Daha sonra daha da küçülerek ceplere sığabilecek bir seviyeye getirildi. Telefon iletişimi sağlayan en önemli iletişim aracıdır.

2) Televizyon: İlk üretilen televizyon oldukça büyük ve siyah beyaz görüntü aktarmaktaydı. Televizyonlar daha sonra renkli hale gelerek daha düşük enerji ile çalışılır hale geldi.

3) Bilgisayar: İlk üretimi oldukça büyük ve kullanışsız bir şekilde idi. Daha sonra ise veri hesaplama ve veri yürütme için bilgisayarlar küçük hale gelerek evlerde kullanılabilir hale geldi.