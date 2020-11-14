‘Temennimiz tatilden sonra okula dönmek’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) kapsamında düzenlenen Eğitim Bakanları Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Salgın sonrası dönemde eğitimde, TRT EBA Televizyonu kanalları, Eğitim Bilişim Ağı İnternet Platformu, basılı eğitim materyalleri olmak üzere üç temel aracın kullanıldığını anlatan Selçuk, “Salgın öncesinde hazırlamış olduğumuz 2023 Eğitim Vizyonu’ndaki öngörüler çerçevesinde uzaktan eğitim ve eğitimde dijitalleşme hedefini zaten ortaya koymuştuk. 2012’den beri mevcut olan çevrim içi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) içeriğini ve altyapısını güçlendirmiş, kullanıcı kapasitelerini artırmıştık. Bu platform, salgın ortaya çıktığında rahat adım atmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

Mevkidaşlarına, EBA’nın bugün dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitelerinin başında geldiği bilgisini veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, internet ve bilgisayar erişimi olmayan öğrenciler için de Türkiye genelinde 13 bin 540 EBA destek noktası oluşturulduğunu aktardı.

500 bin tablet dağıtıldı

Bakan Ziya Selçuk, “Bunlara da ulaşamayan az sayıdaki öğrencimizin yerleşim yerlerine EBA Mobil Destek araçlarımızla giderek eğitime erişimlerini sağladık” şeklinde konuştu. Bakan Selçuk, 500 bin adet tablet bilgisayarın da ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldığını bildirdi.

Beceri atölyeleri açılışına katıldı

Selçuk, Kayseri’de yapımı tamamlanan 72 Tasarım Beceri Atölyesi (TBA) toplu açılış törenine ise video konferans yöntemiyle katıldı. Tasarım beceri atölyelerini çok önemsediğini vurgulayan Selçuk, “Çünkü eğitim sistemleri ikiye ayrılır. Bazıları bilmek bazıları da yapabilmek üzerine çalışır. Eğer sadece bilmek ve teori olursa çocuklar hafızalarını geliştirmiş olurlar ama hayatlarını geliştiremezler. Soru çözerler ama sorun çözemezler. O yüzden yapabilmek çok önemlidir. Yapabilmenin de ortamını sağlamak tasarım beceri atölyeleriyle doğrudan doğruya ilgili” dedi.

Ara tatil başladı

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk paylaşımında, “Ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.