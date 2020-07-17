Tercih sistemi sınavdan daha zor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi ortak sınavların sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020 LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayınlandı. Sınav geride kaldı ancak öğrenci ve velileri daha zorlu bir tercih maratonu bekliyor. Çünkü yerleştirme sistemi, adeta bir denklem gibi. Hedeflenen okullara girebilmek için tercih yaparken çok dikkatli olmak, her adımı ince hesaplamak çok önemli.

MEB’in yayınladığı takvime göre LGS ile öğrenci alan devlet liseleri için tercihler 20-29 Temmuz’da yapılacak. Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme, özeller gibi pek çok detayın yer aldığı kayıtlarla ilgili genel kurallar şöyle:

ÖNCE YEREL YERLEŞTİRME

- Sınava giren, puanı olan ve sınavla öğrenci alan okulları tercih edecek öğrenciler dahil, tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirmeyle alan okullar arasından tercih yapmaları şart. Aksi takdirde, merkezi sınavla alan okulların tercih ekranı açılmayacak.

- Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla, yerel yerleştirmeyle ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecekler. Sınava girmeyenlerin yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki gruptan tercih hakkı var.

- Yerel yerleştirmede ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek. Tercihlerde, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu, Anadolu imam hatip liseleri arasından aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

- Yerel yerleştirme tercih ekranındaki “yeşil” renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; “mavi” komşu kayıt alanını; “kırmızı” ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını gösterecek.

- Yerel yerleştirme için tercihini tamamlayan öğrenciler, sonrasında eğer puanları varsa merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecekler.

Puan üstünlüğüne bakılacak

- Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5’ten 10’a çıktı. Öğrenciler, sınavla alan fen sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları arasından 10 tercih yapabilecekler.

- Sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmeler tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Puan eşitliği durumunda sırasıyla OBP üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

- Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

ÖZELLERDE BAŞLADI

- MEB’in yayınladığı kılavuza göre yabancı kolejler başta olmak üzere sınavla öğrenci alan

özel okullarda kayıtlar dün başladı. Okulların kayıt takvimi ve taban puanları için sitelerine girip bakmak gerekiyor. Özel okullar da kayıtlarını 29 Temmuz’da tamamlayacaklar.

- Özel okullara kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere, devlet okulları için tercih ekranı açılmayacak. Tercih süresi içerisinde kaydını iptal ettirenler devlet okullarından tercihte bulunabilecekler.

- Yine yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler de tercihte bulunamayacak.

NAKİLLER İKİ DÖNEM

- Liselerde, öğrencilere ikinci bir şans tanıyan nakiller, iki dönem halinde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle alanlar için 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

- Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşenlerin, nakilde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu yok. Ancak tercihlerine yerleşemeyenler, nakilde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edecek.

Aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

TERCİH ROBOT’U GÜNCELLENDİ

MEB, geçen yıl ilk defa öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı tercih robotunu güncelledi. Öğrenciler, robotla istedikleri yüzdelik dilimlerde il ve ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019’a ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.