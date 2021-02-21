Teşkilatı Esasiye Nedir, Özellikleri Nelerdir? Teşkilatı Esasiye Ne Zaman İlan Edilmiştir?

Teşkilatı Esasiye kanunu tarih sayfalarında Osmanlı’nın ilk anayasası olarak yerini almış olan yasa olarak bilinir.



Teşkilatı Esasiye Nedir?



Teşkilatı Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921 yılında kabul edilen bir anayasadır. 23 maddeyi içermektedir. Türkiye’nin ilk anayasası olarak kabul görmüştür. Cumhuriyet ise 1923 yılında kabul edilmiştir. 13 Eylül 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa TBMM’ne Hükümet Beyannamesi vermiştir. Bu beyannamede ise egemenliğin millete ait olduğu belirtilmiştir. Oy oranı ve maddeleri yeterli olmasa da bu kabul edilmesi için engel değildir.



Teşkilatı Esasiye Özellikleri Nelerdir?



Teşkilatı Esasiye bazı maddeleri içermektedir. Bu kanunun içeriğinde bazı ibareler bulunmaktadır. Buna göre egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Türkiye Devleti, TBMM tarafından idare edilmektedir. Yasama ve yürütme yetkisi TBMM bünyesinde toplanır. TBMM illerde halk tarafından seçilen üyelerden oluşmaktadır.



TBMM seçimi için uygun olan zaman iki yılda bir yapılmasıdır. Üyeler için sürede iki yıldır. Aynı üyelerin tekrar seçilmesi söz konusudur. Seçilen vekiller yalnız kendi illerinin değil tüm Türkiye’nin vekilidir. TBMM hükümetin bünyesinde yer alan bakanlıkları, bakanlar aracılığı ile yönetir.



Teşkilatı Esasiye Ne Zaman İlan Edilmiştir?



Teşkilatı Esasiye kanunun Cumhuriyetin ilanından önce ilan edilmiştir. 20 Ocak 1921 yılında ilan edilen bu kanun 1921 Anayasası olarak ta bilinir. Bu anayasa 1. TBMM aracılığıyla hazırlanmış ve yürürlüğü konulmuştur. Bu kanun çağdaş Türkiye’nin ilk temel taşları olmuştur. Bu açıdan önemli bir kanun olarak kabul edilir.