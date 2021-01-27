Tez çalışmalarıyla sanayiye destek

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve YTÜ Teknopark iş birliğiyle geliştirilen ‘YTÜ-EN-TEZ’ projesiyle öğrenciler tarafından tamamlanmış ve halen devam eden akademik çalışmaların ticarileşmesi yönünde önemli adımlar atılacak. Firmaların Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarını, üniversite-sanayi iş birliği ve YTÜ’nün akademik bilgi birikimiyle çözüme kavuşturmayı hedefleyen proje kapsamında, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ileri teknoloji uygulamasına ilişkin taleplerinin karşılanması planlanıyor.