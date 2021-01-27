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    HaberlerEğitim Haberleri Tez çalışmalarıyla sanayiye destek
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    27.01.2021 - 07:00 |

    Tez çalışmalarıyla sanayiye destek

    Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

    Tez çalışmalarıyla sanayiye destek

    YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve YTÜ Teknopark iş birliğiyle geliştirilen ‘YTÜ-EN-TEZ’ projesiyle öğrenciler tarafından tamamlanmış ve halen devam eden akademik çalışmaların ticarileşmesi yönünde önemli adımlar atılacak. Firmaların Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarını, üniversite-sanayi iş birliği ve YTÜ’nün akademik bilgi birikimiyle çözüme kavuşturmayı hedefleyen proje kapsamında, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ileri teknoloji uygulamasına ilişkin taleplerinin karşılanması planlanıyor.

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