Tımar Sistemi Nedir? Osmanlı'da Tımar Sistemi Nasıl Uygulanmıştır, Faydaları Neler Olmuştur?

Selçuklular zamanında İkta Sistemi denilen bir maaş sistemi bulunmaktaydı. Tımar sisteminin temeli de bu sisteme dayanmaktadır. Osmanlı Devleti hakkında araştırma ve okuma yaparken sıklıkla karşımıza tımar sistemi nedir çıkmaktadır.



Tımar Sistemi Nedir?



Tımar sistemi Osmanlı Devleti'nde çok uzun yıllar boyunca uygulanmış olan vergi ve toprak sistemidir. Tımar sistemini açıklamak gerekirse; devlet mülkiyetindeki toprakların devlet memuru statüsünde bulunan kişilere bırakılmasına dayanmaktadır. Yani devlet, kendi için çalışanlara maaş yerine toprak veriyor ve bu toprakları işletmelerini istiyor. Böylelikle hem maaş sorunu çözülüyor hem de ülke toprakları ekilip biçilerek aktif hale gelmiş oluyor. Aynı zamanda o toprakları işleyen köylü de kazanç elde etmiş oluyor. Oldukça verimli ve fayda sağlayıcı bir sistemdir.



Osmanlı'da Tımar Sistemi Nasıl Uygulanmıştır?



Selçuklu Devleti'nde ve Osmanlı Devleti'nde asker ve memurlara maaş yerine toprak veriliyordu. Selçuklu' da bu sisteme İkta Sistemi denirken, Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi denmiştir.



Osmanlı Devleti'nde devlet için çalışanlara bu sistem uygulanıyordu. Kişilerin bulunduğu mevkiye ve konuma göre toprak verilmekteydi ve toprakların düzenli bir şekilde işlenmesi şarttı. Tımar Sistemi o dönem herkes tarafından destek görüp, sevilmiştir. Çünkü birçok faydası vardır. Şimdi faydalarına bakalım.



Faydaları Neler Olmuştur?



- Devletin otorite olarak gücü artarken maaş yükü azalmıştır.

- Arazilerin boş durmasının önüne geçilmiş, devlet tarafından denetim de olduğu için üretimde süreklilik yaşanmıştır.

- Tımar Sistemi ordunun asker ihtiyacını ve askeri giderleri karşılamıştır.

- Tımar sistemi toprağa olan bağlılığı arttırıp göçebe yaşayan halkı yerleşik hayata bağlamıştır.

- Tımar sistemi ile bir düzen hakim olmuştur, vergi toplanmaları sistematik ve düzenli hale gelmiştir.

- Toprağı işleyen köylüler devlete ödeyecekleri vergiyi tımar sahiplerine ödemiş ve hem para kazanıp hem de topraktan kazanç elde etmişlerdir. Tımar sahipleri de bu sistemde kendilerine ödenen maaşı kolay ve düzenli bir biçimde alabiliyordu.



Tımar Sisteminin Bozulma Nedenleri



Hem dış hem de iç etkenler sebep olmuştur. Ülkede yaşanan iç karışıklıklar ve çıkan isyan durumları bozulmaya gidilmesine sebeplerden biridir. Kaybedilen savaşlar sonucunda topraklar yetersiz gelmeye başlamıştır. 1839 Tanzimat Fermanı ile Tımar Sistemi kaldırılmıştır.