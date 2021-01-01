Timur İsminin Anlamı Nedir? Timur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Timur ismi erkek çocuklara en çok verilen isimler arasında öne çıkmaktadır.



Timur Ne Demek?



Timur, erkek çocuk sahibi olan anne ve babaların evlatları için en çok tercih ettikleri isimlerin başında gelmektedir. Türkçe kökenli bir isim olan Timur, demir anlamına gelmektedir. Ailelerin çocuklarına verecekleri ismi seçmelerinde, ismin taşımakta olduğu anlamın çok büyük rolünün varlığı söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan pek çok anne baba Timur isminin anlamını büyük bir titizlikle araştırmaktadır.



Timur İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Anne babaların merakını uyandıran bir diğer konu ise Timur isminin Kur'an’da geçip geçmediği olabilmektedir. Bazı anne babalar için bu ayrı bir önem taşıyabilmektedir. Ancak Kuranı Kerim’de Timur adı geçmemektedir. Fakat Timur isminin Kur'an’da geçmiyor olması bir çocuğa verilemeyeceği anlamını asla taşımamaktadır. Bu kapsamda Timur adını bir çocuğa vermek kesinlikle caizdir.



Bunun en önemli nedeni ise Timur’un taşımakta olduğu anlamında gerek dinen gerekse kültürel yönden aykırı hiçbir şey yoktur. Bu sebepten ötürü yeni doğan erkek bebeklere Timur adının verilmesinde hiç bir sakınca bulunmamaktadır.