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    19.02.2021 - 13:14 |

    TSK Ne Demek? TSK Mensubu Ve TSK Personeli Nedir?

    TSK bir kısaltmadır. Türkiye'de en çok kullanılan kısaltmalardan bir tanesidir. Ayrıca bilinmesi bakımından da en çok bilinen kısaltmalardan bir tanesidir. Tabi ki de kullanımı haberler başta olmak üzere çok fazladır. Açılımının da bilinmediği bazı durumlar olabilmektedir. Bu nedenle TSK ne demek ve açılımı nedir gibi konuları sizler için derledik.

    TSK Ne Demek? TSK Mensubu Ve TSK Personeli Nedir?

    TSK sadece Türkiye Cumhuriyetine özel bir kısaltmadır. Yani dünyanın farklı hiçbir bölgesine kullanılmaz. Çünkü başka bir alanda ve bölgede anlamı yoktur.

     TSK Ne Demek?

     TSK kelimesinin açılımı Türk silahlı kuvvetleridir. Türk silahlı kuvvetlerinin kısa yazılışına TSK denir. Bu bakımdan Türk silahlı kuvvetleri çok uzun ve üç kelime olduğundan kısa hali daha çok tercih edilmektedir. Bu kullanım resmi belgelerde ve devlet dairlerinde de vardır. Bu bakımdan kullanılmasında bir sakınca yoktur.

     TSK Mensubu ve TSK Personeli Nedir?

     TSK mensubu TSK üyesi olan kişilere denir. Türk silahlı kuvvetlerinde resmi ve aktif olarak görev alan askerlere verilen isimdir. TSK personeli de TSK adına çalışan ve verilen görevleri yerine getiren gruba verilen isimdir.

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