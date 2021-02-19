TSK Ne Demek? TSK Mensubu Ve TSK Personeli Nedir?

TSK sadece Türkiye Cumhuriyetine özel bir kısaltmadır. Yani dünyanın farklı hiçbir bölgesine kullanılmaz. Çünkü başka bir alanda ve bölgede anlamı yoktur.

TSK Ne Demek?

TSK kelimesinin açılımı Türk silahlı kuvvetleridir. Türk silahlı kuvvetlerinin kısa yazılışına TSK denir. Bu bakımdan Türk silahlı kuvvetleri çok uzun ve üç kelime olduğundan kısa hali daha çok tercih edilmektedir. Bu kullanım resmi belgelerde ve devlet dairlerinde de vardır. Bu bakımdan kullanılmasında bir sakınca yoktur.

TSK Mensubu ve TSK Personeli Nedir?

TSK mensubu TSK üyesi olan kişilere denir. Türk silahlı kuvvetlerinde resmi ve aktif olarak görev alan askerlere verilen isimdir. TSK personeli de TSK adına çalışan ve verilen görevleri yerine getiren gruba verilen isimdir.