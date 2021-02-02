Tübitak Nedir, Ne İş Yapar? Tübitak'ın Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

TÜBİTAK, 17 Temmuz 1963 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatları ile kuruldu. TÜBİTAK'ın amacı Türkiye'deki bilimsel çalışmalara öncülük etmek, dünyadaki bilimsel araştırmaları takip ederek Türkiye'de uygulamaktır.



TÜBİTAK Nedir?



Bilim meraklıları Tübitak nedir sorusunu merak ediyor. TÜBİTAK, Türkiye'nin bilimsel politikalarını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet ceren TÜBİTAK, profesör doktor unvanına sahip akademisyenler tarafından yönetilmektedir. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalar için finansman sağlama görevini de üstlenen TÜBİTAK, devlet kurumlarının da araştırmalarına öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra YÖK ile yapılan karşılıklı mutabakat ile de fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, matematik, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, felsefe ve tarih bölümlerinden sınavda ilk 5000'e giren öğrencilere 250 TL Karşılıksız burs vermektedir.



TÜBİTAK Ne İş Yapar?



TÜBİTAK'ın faaliyet alanı sadece bilimsel olarak sınırlandırılmamıştır. TÜBİTAK, bilimsel çalışmalarda öncülük edecek, özel alanlarda da yine bilimsel araştırmalar yapacak olan ekiplerin belirlenmesinde de önemli rol oynar. TÜBİTAK, gençlerin ve akademisyenlerin arasında fikirsel olarak desteklenecek projelere de finansman desteği sağlanmasına aracılık etmektedir. TÜBİTAK aynı zamanda Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Meraklı Minik isimli üç yayını da her ay düzenli olarak çıkarmaktadır. Bilim Genç dergisi de internet ortamından erişilebilen yayınları arasında gelmektedir. Tübitak Popüler Bilim Kitapları adı altında TÜBİTAK tarafından 1000'den fazla kitap yayınlanmıştır.



TÜBİTAK'ın Açılımı ve Görevleri Nelerdir?



TÜBİTAK, kurulduğu dönemde Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu olarak isimlendirilmiştir. Ancak daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak değiştirilerek kanununda ve mevzuatlarında değişiklik yapılmış ve bugünkü konumunu almıştır.



TÜBİTAK'ın temel görevleri; önemli bilimsel gelişmeleri ve verileri takip ederek bunları Türkiye'nin kalkınması ve menfaati için kullanarak yeni bilimsel çalışmalar yapmak, özellikle yükseköğretimde öğrenim gören veya bilimsel çalışmalar yapan kişileri özendirmek, teşvik etmek, gerektiğinde finansal ve teknik destek sağlamak, bilimsel ve teknik verilere insanların kolayca ulaşmasını sağlamak, bunların çevirilerini yapmak ve doğruluklarını teyit ederek halka aktarmak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve koordine etmek, bilimsel anlamda devlet politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde bu bilimsel çalışmalara öncülük etmek şeklindedir.